Экспресс-гид к 8 Марта

Хорошим вариантом будет поход в кофейню или кафе.(Садовая, 137)Сладкое уже давно становится одним из главных блюд в меню местных кофеен, и название этой кофейни говорит само за себя. Эклеры во главе стола – огромный выбор начинок (от сырных эклеров до эклеров с черникой и фиалкой), а также вкусные завтраки и домашний лимонад.(Галактионовская, 130)Совсем недавно открылась кофейня «Комод» - продолжение белгородской франшизы органично вписалось в фуд-среду нашего города. Вас ждет уютный и светлый дизайн, демократичные цены и вкусная серия кофейных напитков.(Самарская, 203)Всем полюбившееся кафе с пончиками порадует своим интерьером и вкусными донатами, а в честь 8 Марта ребята делают праздничные наборы с пончиками и цветами за 1100 рублей.(Самарская, 203)Винный магазин с дегустационным залом. Здесь провести приятный вечер за бокалом красного вина или почувствовать себя настоящими сомелье можно с 10 до 23 часов ежедневно.На интерактивной выставке «Оживающие полотна: Ренессанс. Гении эпохи» в ТЦ «Аврора» побывала, кажется, половина города. Если вы не ходили, то еще есть шанс – выставка проработает до 12 марта. Билеты: взрослый – 300 рублей, льготный – 250 рублей (0+).А для тех, кто звезд с неба не хватает, в «Авроре» есть еще одна интересная мультимедийная выставка «Открытый космос», которая проработает до 1 апреля. В программе 47 интерактивных приключений для всей семьи: вы можете отправить свой голос на Марс, побывать в космическом корабле, преодолеть гравитацию и многое другое. Цена билетов в будни: взрослый – 490 рублей, детский – 390 рублей, в выходные: взрослый – 590 рублей, детский – 490 рублей (0+).Для любительниц экстрима идеально подойдет спуск на лыжах или сноуборде на ГЛК «СОК Красная Глинка» или на лыжной базе «Чайка».Если вы собираетесь дарить цветы, то сделайте это красиво и экологично – подарите живые! Роскошные орхидеи, нежные фиалки, антуриумы или может быть... апельсиновое деревце, – выбор огромен и достаточно бюджетен, в отличие от обычных букетов, которые к тому же быстро завянут. В «Карусели» и «Ленте» есть недорогие варианты горшков с орхидеями и другими цветами от 180 рублей.Сейчас идет настоящий бум корейской косметики, а поэтому хорошим подарком будет средство по уходу за кожей, бальзам или шампунь для волос из Кореи. Практически в любом ТЦ нашего города вы найдете магазины с корейской косметикой: «Кореянка shop», «MeYou», «Тony Molly» и многие другие.А если вы боитесь прогадать с бьюти-подарком, то есть отличное решение – подарочные карты или сертификаты «Золотого Яблока», «Летуаль» или «Рив Гош» от 500 рублей. Огромный выбор косметики, парфюмерии, средств для ухода. Карты можно заказать с доставкой на дом или приобрести в фирменных магазинах. Ваша вторая половинка, мама, сестра, подруга точно оценит этот подарок.Для любительниц посидеть в телефоне, планшете или ноутбуке нужным подарком будет подставка для устройства. Огромный выбор подставок для телефонов в магазинах города колеблется от 150 до 3000 рублей. Еще одним полезным девайсом будет power-bank – цены в магазинах электроники колеблются от 400 до 2000 рублей.