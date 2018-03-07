Экспресс-гид к 8 Марта
Каждый год перед мужчинами встает вопрос: что же подарить ей на 8 Марта? Если вы поняли, что до праздника осталась пара дней, а вы не знаете, как порадовать свою женщину, то это подборка поможет вам.
О еда, я люблю тебя!
Хорошим вариантом будет поход в кофейню или кафе.
Эклерная (Садовая, 137)
Сладкое уже давно становится одним из главных блюд в меню местных кофеен, и название этой кофейни говорит само за себя. Эклеры во главе стола – огромный выбор начинок (от сырных эклеров до эклеров с черникой и фиалкой), а также вкусные завтраки и домашний лимонад.
Комод (Галактионовская, 130)
Совсем недавно открылась кофейня «Комод» - продолжение белгородской франшизы органично вписалось в фуд-среду нашего города. Вас ждет уютный и светлый дизайн, демократичные цены и вкусная серия кофейных напитков.
Coffee Jungle (Самарская, 203)
Всем полюбившееся кафе с пончиками порадует своим интерьером и вкусными донатами, а в честь 8 Марта ребята делают праздничные наборы с пончиками и цветами за 1100 рублей.
Винотека (Самарская, 203)
Винный магазин с дегустационным залом. Здесь провести приятный вечер за бокалом красного вина или почувствовать себя настоящими сомелье можно с 10 до 23 часов ежедневно.
Культурная программа
На интерактивной выставке «Оживающие полотна: Ренессанс. Гении эпохи» в ТЦ «Аврора» побывала, кажется, половина города. Если вы не ходили, то еще есть шанс – выставка проработает до 12 марта. Билеты: взрослый – 300 рублей, льготный – 250 рублей (0+).
А для тех, кто звезд с неба не хватает, в «Авроре» есть еще одна интересная мультимедийная выставка «Открытый космос», которая проработает до 1 апреля. В программе 47 интерактивных приключений для всей семьи: вы можете отправить свой голос на Марс, побывать в космическом корабле, преодолеть гравитацию и многое другое. Цена билетов в будни: взрослый – 490 рублей, детский – 390 рублей, в выходные: взрослый – 590 рублей, детский – 490 рублей (0+).
Для любительниц экстрима идеально подойдет спуск на лыжах или сноуборде на ГЛК «СОК Красная Глинка» или на лыжной базе «Чайка».
Это еще цветочки!
Если вы собираетесь дарить цветы, то сделайте это красиво и экологично – подарите живые! Роскошные орхидеи, нежные фиалки, антуриумы или может быть... апельсиновое деревце, – выбор огромен и достаточно бюджетен, в отличие от обычных букетов, которые к тому же быстро завянут. В «Карусели» и «Ленте» есть недорогие варианты горшков с орхидеями и другими цветами от 180 рублей.
Beaty-boom
Сейчас идет настоящий бум корейской косметики, а поэтому хорошим подарком будет средство по уходу за кожей, бальзам или шампунь для волос из Кореи. Практически в любом ТЦ нашего города вы найдете магазины с корейской косметикой: «Кореянка shop», «MeYou», «Тony Molly» и многие другие.
А если вы боитесь прогадать с бьюти-подарком, то есть отличное решение – подарочные карты или сертификаты «Золотого Яблока», «Летуаль» или «Рив Гош» от 500 рублей. Огромный выбор косметики, парфюмерии, средств для ухода. Карты можно заказать с доставкой на дом или приобрести в фирменных магазинах. Ваша вторая половинка, мама, сестра, подруга точно оценит этот подарок.
Электронные девайсы
Для любительниц посидеть в телефоне, планшете или ноутбуке нужным подарком будет подставка для устройства. Огромный выбор подставок для телефонов в магазинах города колеблется от 150 до 3000 рублей. Еще одним полезным девайсом будет power-bank – цены в магазинах электроники колеблются от 400 до 2000 рублей.
О еда, я люблю тебя!
Хорошим вариантом будет поход в кофейню или кафе.
Эклерная (Садовая, 137)
Сладкое уже давно становится одним из главных блюд в меню местных кофеен, и название этой кофейни говорит само за себя. Эклеры во главе стола – огромный выбор начинок (от сырных эклеров до эклеров с черникой и фиалкой), а также вкусные завтраки и домашний лимонад.
Комод (Галактионовская, 130)
Совсем недавно открылась кофейня «Комод» - продолжение белгородской франшизы органично вписалось в фуд-среду нашего города. Вас ждет уютный и светлый дизайн, демократичные цены и вкусная серия кофейных напитков.
Coffee Jungle (Самарская, 203)
Всем полюбившееся кафе с пончиками порадует своим интерьером и вкусными донатами, а в честь 8 Марта ребята делают праздничные наборы с пончиками и цветами за 1100 рублей.
Винотека (Самарская, 203)
Винный магазин с дегустационным залом. Здесь провести приятный вечер за бокалом красного вина или почувствовать себя настоящими сомелье можно с 10 до 23 часов ежедневно.
Культурная программа
На интерактивной выставке «Оживающие полотна: Ренессанс. Гении эпохи» в ТЦ «Аврора» побывала, кажется, половина города. Если вы не ходили, то еще есть шанс – выставка проработает до 12 марта. Билеты: взрослый – 300 рублей, льготный – 250 рублей (0+).
А для тех, кто звезд с неба не хватает, в «Авроре» есть еще одна интересная мультимедийная выставка «Открытый космос», которая проработает до 1 апреля. В программе 47 интерактивных приключений для всей семьи: вы можете отправить свой голос на Марс, побывать в космическом корабле, преодолеть гравитацию и многое другое. Цена билетов в будни: взрослый – 490 рублей, детский – 390 рублей, в выходные: взрослый – 590 рублей, детский – 490 рублей (0+).
Для любительниц экстрима идеально подойдет спуск на лыжах или сноуборде на ГЛК «СОК Красная Глинка» или на лыжной базе «Чайка».
Это еще цветочки!
Если вы собираетесь дарить цветы, то сделайте это красиво и экологично – подарите живые! Роскошные орхидеи, нежные фиалки, антуриумы или может быть... апельсиновое деревце, – выбор огромен и достаточно бюджетен, в отличие от обычных букетов, которые к тому же быстро завянут. В «Карусели» и «Ленте» есть недорогие варианты горшков с орхидеями и другими цветами от 180 рублей.
Beaty-boom
Сейчас идет настоящий бум корейской косметики, а поэтому хорошим подарком будет средство по уходу за кожей, бальзам или шампунь для волос из Кореи. Практически в любом ТЦ нашего города вы найдете магазины с корейской косметикой: «Кореянка shop», «MeYou», «Тony Molly» и многие другие.
А если вы боитесь прогадать с бьюти-подарком, то есть отличное решение – подарочные карты или сертификаты «Золотого Яблока», «Летуаль» или «Рив Гош» от 500 рублей. Огромный выбор косметики, парфюмерии, средств для ухода. Карты можно заказать с доставкой на дом или приобрести в фирменных магазинах. Ваша вторая половинка, мама, сестра, подруга точно оценит этот подарок.
Электронные девайсы
Для любительниц посидеть в телефоне, планшете или ноутбуке нужным подарком будет подставка для устройства. Огромный выбор подставок для телефонов в магазинах города колеблется от 150 до 3000 рублей. Еще одним полезным девайсом будет power-bank – цены в магазинах электроники колеблются от 400 до 2000 рублей.
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