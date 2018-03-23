Эксперты считают, что увеличение избирательной активности в регионе - знак доверия к власти разных уровней

Эксперты считают, что это стало возможно за счет нескольких факторов. Председатель правления Фонда внешнеэкономического сотрудничества «Партнерство» Вадим Соколов уверен, что рост избирательной активности населения связан с повышением гражданской активности населения и доверием к власти.- Люди не хотят, чтобы им подсказывали, как жить, а хотят выбирать сами. Еще одна важная особенность - появление в Самарской области на посту губернатора перспективного, активного человека. Деятельность Дмитрия Игоревича направлена на то, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее, - считает Вадим Соколов.Важным фактором, по мнению эксперта, является и нововведение этого года – голосование по месту нахождения.- Это повысило уважение жителей к выборному процессу, большое количество людей смогло проголосовать за пределами города и страны, например, находясь на отдыхе, - сказал Вадим Соколов.