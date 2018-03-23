Эксперты считают, что увеличение избирательной активности в регионе - знак доверия к власти разных уровней
Самарская область вошла в ТОП-15 регионов, лидирующих по явке на выборах главы государства. По сравнению с 2012 годом показатель явки в регионе увеличился на 6,14 %. Также область заняла лидирующую позицию по динамике явки среди регионов, где за последние полгода поменялись губернаторы.
Эксперты считают, что это стало возможно за счет нескольких факторов. Председатель правления Фонда внешнеэкономического сотрудничества «Партнерство» Вадим Соколов уверен, что рост избирательной активности населения связан с повышением гражданской активности населения и доверием к власти.
- Люди не хотят, чтобы им подсказывали, как жить, а хотят выбирать сами. Еще одна важная особенность - появление в Самарской области на посту губернатора перспективного, активного человека. Деятельность Дмитрия Игоревича направлена на то, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее, - считает Вадим Соколов.
Важным фактором, по мнению эксперта, является и нововведение этого года – голосование по месту нахождения.
- Это повысило уважение жителей к выборному процессу, большое количество людей смогло проголосовать за пределами города и страны, например, находясь на отдыхе, - сказал Вадим Соколов.
Эксперты считают, что это стало возможно за счет нескольких факторов. Председатель правления Фонда внешнеэкономического сотрудничества «Партнерство» Вадим Соколов уверен, что рост избирательной активности населения связан с повышением гражданской активности населения и доверием к власти.
- Люди не хотят, чтобы им подсказывали, как жить, а хотят выбирать сами. Еще одна важная особенность - появление в Самарской области на посту губернатора перспективного, активного человека. Деятельность Дмитрия Игоревича направлена на то, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее, - считает Вадим Соколов.
Важным фактором, по мнению эксперта, является и нововведение этого года – голосование по месту нахождения.
- Это повысило уважение жителей к выборному процессу, большое количество людей смогло проголосовать за пределами города и страны, например, находясь на отдыхе, - сказал Вадим Соколов.
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