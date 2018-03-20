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Эксперты рассказали, как сделать онлайн-покупки безопасными

В 2017 году в управление Роспотребнадзора по Самарской области поступило более 14 тысяч обращений. Около пяти тысяч из них касались защиты прав потребителей.

По словам начальника отдела защиты прав потребителей Людмилы Власовой, по сравнению с 2016 годом этот показатель практически не изменился.

- Примерно 60 процентов жалоб касается услуг: медицинских, финансовых, сферы ЖКХ и других. Граждане сообщают, что продавцы не предоставляют достоверную информацию, отказываются идти на контакт, - отметила Власова.

При этом отношения покупатель-продавец все больше уходят в онлайн-формат. За последние три года электронная коммерция во всем мире выросла на 20%. Большую ее часть составляет розничная посылочная торговля.

- Часто эти вещи дешевле тех, что продаются в магазинах. При этом потребители могут столкнуться с недобросовестными продавцами и даже откровенными мошенниками, - рассказала Власова.

Простые правила

Чтобы не стать жертвой преступников, нужно обращать внимание на многие детали.

Во-первых, особенно при крупных сделках, надо обращать внимание на то, чтобы название сайта заканчивалось на домен «ru». Если возникнут разногласия, выйти на владельца «российского» сайта будет проще.

Во-вторых, нужно проверить, сколько лет существует сайт. Велика вероятность, что «молодые» сайты, не наработавшие надежную репутацию, используют для наживы.

В-третьих, проверьте наименование юридического лица и остальные реквизиты. Их можно сравнить со сведениями, содержащимися в базе данных о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В-четвертых, должны насторожить очень низкие цены. Халява может означать, что компания не выплачивает налоги или продает контрафактные товары. То есть занимается так называемым серым бизнесом. Доказывать свою правоту, добиваться возврата денег или обмена товара в таком случаем будет крайне непросто.

Для оплаты продавец прибегает к наличному и безналичному расчету. Хорошо, когда у компании есть курьер, который доставляет товар, или пункт выдачи товаров. Это дает возможность расплатиться за покупку наличными. После этого покупателю обязательно выдают кассовый чек и гарантийный талон.

- Потребитель вправе отказаться от товара, если он не соответствует описанию или имеет дефекты. Если никаких нарушений нет, но покупатель все-таки хочет вернуть вещь, то он обязан оплатить сумму доставки, - пояснила Власова.

Вероятность столкновения с мошенниками возрастает при сделках на сайтах, которые принимают только денежные переводы. Так потребитель может остаться без денег и без товара.

Защитить финансы

В сети открывается большое поле для деятельности мошенников. Ведь среди организаторов онлайн-магазинов встречаются и те, кто не просто может надуть с одной покупкой. Есть вероятность, что по ту сторону монитора орудуют дельцы, которые хотят заполучить персональные данные покупателя: информацию из паспорта, номер банковской карты и защитный код. А это уже чревато большими потерями.

Поэтому на банковской карте для онлайн-шопинга не стоит держать крупные суммы. Лучше переводить на нее ровно столько средств, сколько требуется для оплаты конкретной покупки. Как вариант - можно застраховать карту.

- Лучший способ сделать покупки безопасными - завести специальную платежную дебетовую карту. Сейчас в банках есть специальные продукты для онлайн-шопинга. На карту можно бесплатно переводить деньги с текущего счета, с карт другого банка, пополнять в банкоматах,  через мобильный и интернет-банк, - сообщила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Ирина Пигина.

Она советует обратить внимание на наличие знаков MasterCard SecurCode и Verified by Visa на самом сайте. Они означают, что интернет-магазин входит в систему безопасных платежей, разработанную международными платежными системами для обеспечения максимального уровня защиты при оплате покупок.

Специалисты рекомендуют только самим использовать CVVкод, который написан на обратной стороне карты, сообщать его посторонним рискованно.

По мнению председателя региональной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей» Эльнура Гамбарова, следует четко разграничивать торговые площадки по уровню доверия.

- Даже известные мировые марки иногда предоставляют нечеткое описание товара, поэтому пользователь приобретает вещи на свой страх и риск. Но при этом крупные сайты всегда идут навстречу потребителям - обменивают товар или возвращают деньги. Эта система не требует вмешательства государственных органов, - пояснил Гамбаров.

Чтобы минимизировать риски пользователей, в мае 2017 года указом президента принята стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2030 года. Она направлена на повышение доступности и качества товаров и услуг. Также планируется расширить законодательство об агрегаторах, чтобы дать потребителям дополнительные гарантии того, что информация о покупке на электронных площадках будет представлена в полном объеме. Однако все эти меры не отменяют того, что покупатель должен сам взвешенно подходить к каждой сделке онлайн.
Дата: 20 марта 2018 , 12:08
160
Автор текста: Жанна Скокова
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