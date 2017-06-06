Эксперты Coca-Cola HBC Россия расскажут о построении карьеры

В рамках вебинара ведущие менеджеры компании расскажут о том, с чего начать успешную карьеру, как двигаться в правильном направлении и как развиваться в компании с мировым именем. На вебинаре также можно будет узнать о программе стажировок Management Trainee. Ежегодно Coca-Cola HBC Россия набирает команду молодых специалистов, лучшие из которых уже через два года занимают должности руководителей в крупной международной компании. Заявки принимаются до 30 июня.Программа длится два года. В течение первого года стажеры знакомятся с бизнес-процессами компании, развивают свои навыки и готовят свой первый проект. Его они защищают в конце первого года стажировки, и по результатам допускаются к следующему этапу. В течение второго года участники развивают свои лидерские компетенции. Молодые люди, успешно прошедшие два года программы, получают должность руководителя и продолжают карьеру в выбранном направлении уже в новой интересной роли.