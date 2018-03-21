Эксперты – о причинах высокой явки в Самарской области на выборы Президента РФ
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер считает, что высокая явка избирателей свидетельствует о росте гражданской активности и доверия к власти.
- По предварительным данным, нынешняя явка на 6-7% выше, чем в 2012 году. Ее рост связан с повышением гражданской активности населения. На это сегодня работают многие институты, включая Общественную палату. Кроме того, растет и доверие к власти. Если бы не было взаимопонимания между институтами власти и гражданским обществом, явка такой бы не была, - отмечает он.
Председатель Общественного комитета «За честные выборы» Виктор Полянский добавил, что высокая явка объясняется и тем, что основной кандидат в течение последних лет был значимым политическим деятелем.
- Он серьезно повлиял на мнение граждан о том, кто может быть выразителем интересов и действовать во благо всех российских граждан. При этом население, на мой взгляд, стало более политически грамотным, - говорит Полянский.- Это понимание роли президента, необходимости продолжить его политику в будущем и заставило людей прийти на выборы.
Виктор Полянский также отметил, что степень прозрачности выборов была высокой. Она обеспечивалась доступной системой видеонаблюдения. Кроме того, на участках присутствовали наблюдатели от кандидатов и партий, которые заинтересованы в том, чтобы все было открыто для всеобщего обозрения. Они серьезных претензий не высказывали.
- По предварительным данным, нынешняя явка на 6-7% выше, чем в 2012 году. Ее рост связан с повышением гражданской активности населения. На это сегодня работают многие институты, включая Общественную палату. Кроме того, растет и доверие к власти. Если бы не было взаимопонимания между институтами власти и гражданским обществом, явка такой бы не была, - отмечает он.
Председатель Общественного комитета «За честные выборы» Виктор Полянский добавил, что высокая явка объясняется и тем, что основной кандидат в течение последних лет был значимым политическим деятелем.
- Он серьезно повлиял на мнение граждан о том, кто может быть выразителем интересов и действовать во благо всех российских граждан. При этом население, на мой взгляд, стало более политически грамотным, - говорит Полянский.- Это понимание роли президента, необходимости продолжить его политику в будущем и заставило людей прийти на выборы.
Виктор Полянский также отметил, что степень прозрачности выборов была высокой. Она обеспечивалась доступной системой видеонаблюдения. Кроме того, на участках присутствовали наблюдатели от кандидатов и партий, которые заинтересованы в том, чтобы все было открыто для всеобщего обозрения. Они серьезных претензий не высказывали.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
21 марта 2018
145
20 марта 2018
375
20 марта 2018
2289
21 марта 2018 , 12:17
106
Рейтинг составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля...
21 марта 2018 , 12:01
101
Как ранее писал sgpress . ru , Самарская область заняла первое место по явке на...
21 марта 2018 , 12:02
141
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер считает, что высокая явка...
21 марта 2018 , 11:27
145
29 марта в 16:00 откроется выставка «Русский балет – вдохновенный рисунок...
21 марта 2018 , 11:20
121
Политический консультант Андрей Колядин считает, что это один из лучших показателей по динамике...
20 марта 2018 , 21:57
375
На территории всей Самарской области пройдет проверка состояния готовности региональной...
20 марта 2018 , 17:45
257
Она поделится с читателями невыдуманными историями из детства.
20 марта 2018 , 17:39
2289
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
20 марта 2018 , 17:35
438
Струковский сад, четвертая очередь набережной, трамвайная линия. Какие крупные объекты должны сдать в Самаре к ЧМ-2018
Речь идет о шести общественных территориях и инфраструктурных сооружениях.
20 марта 2018 , 17:27
295
На эти цели из городского бюджета потратят 2,8 млн рублей.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3335
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2966
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2536
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2311
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
4 марта 2018
2303
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
5 марта 2018
965
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
698
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
555
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1524
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1566
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.