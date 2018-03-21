Эксперты – о причинах высокой явки в Самарской области на выборы Президента РФ

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер считает, что высокая явка избирателей свидетельствует о росте гражданской активности и доверия к власти.



- По предварительным данным, нынешняя явка на 6-7% выше, чем в 2012 году. Ее рост связан с повышением гражданской активности населения. На это сегодня работают многие институты, включая Общественную палату. Кроме того, растет и доверие к власти. Если бы не было взаимопонимания между институтами власти и гражданским обществом, явка такой бы не была, - отмечает он.



Председатель Общественного комитета «За честные выборы» Виктор Полянский добавил, что высокая явка объясняется и тем, что основной кандидат в течение последних лет был значимым политическим деятелем.



- Он серьезно повлиял на мнение граждан о том, кто может быть выразителем интересов и действовать во благо всех российских граждан. При этом население, на мой взгляд, стало более политически грамотным, - говорит Полянский.- Это понимание роли президента, необходимости продолжить его политику в будущем и заставило людей прийти на выборы.



Виктор Полянский также отметил, что степень прозрачности выборов была высокой. Она обеспечивалась доступной системой видеонаблюдения. Кроме того, на участках присутствовали наблюдатели от кандидатов и партий, которые заинтересованы в том, чтобы все было открыто для всеобщего обозрения. Они серьезных претензий не высказывали.