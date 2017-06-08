Эксперты: Самарский университет снизил позиции в рейтинге российских вузов временно
Агентство RAEX и Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовали ежегодные рейтинги российских университетов по итогам 2016/2017 учебного года.
Ключевой особенностью этого года стала тенденция к снижению позиций вузов, которые в последние два года трансформировались за счет слияний. Это касается и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. По данным опубликованного исследования «Интерфакса», самарский вуз переместился с 21 места в 2016 году на 38 позицию в 2017. А по данным рейтинга RAEX, объединенный университет занимает 31-ю строчку (в 2016 году - 26 место).
Однако, по мнению экспертов, подобные скачки - явление временное. К тому же исследуемый 2016/2017 учебный год - это первый год работы Самарского университета в объединенном формате. В качестве примера они приводят опыт других вузов, входящих сегодня в группу лидеров, таких как НИУ ВШЭ, Финансовый университет, НИТУ «МИСиС», которые из-за объединения с другими вузами на время снижали свои позиции в рейтингах.
Ключевой особенностью этого года стала тенденция к снижению позиций вузов, которые в последние два года трансформировались за счет слияний. Это касается и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. По данным опубликованного исследования «Интерфакса», самарский вуз переместился с 21 места в 2016 году на 38 позицию в 2017. А по данным рейтинга RAEX, объединенный университет занимает 31-ю строчку (в 2016 году - 26 место).
Однако, по мнению экспертов, подобные скачки - явление временное. К тому же исследуемый 2016/2017 учебный год - это первый год работы Самарского университета в объединенном формате. В качестве примера они приводят опыт других вузов, входящих сегодня в группу лидеров, таких как НИУ ВШЭ, Финансовый университет, НИТУ «МИСиС», которые из-за объединения с другими вузами на время снижали свои позиции в рейтингах.
Несмотря на общее снижение в рейтинге агентства RAEX, Самарский университет улучшил свои позиции по уровеню научно-исследовательской деятельности - 17 место (в 2016 - 18 место), а также сохранил позиции в 20-ке лучших российских университетов по востребованности выпускников работодателями (18 место).
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