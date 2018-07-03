Экспедиции на байдарках: от Поволжья до Сибири

Наступил сезон массовых отпусков, который в первую очередь отмечен пляжным ажиотажем на теплых берегах. Но есть среди наших земляков-волжан неугомонные авантюристы в хорошем смысле этого слова, которые отправляются по непростым малопроторенным путям-дорогам, о которых пока мало кто слышал. А они не только услышали, разведали, навели справки, сами разработали маршруты, но и поехали-пошлипоплыли. Проект «СГ» «Открытый мир» как раз и рассказывает о таких «странных» странниках.Эту команду в Самарской области и за ее пределами называют «водный дальнобой». Руководитель - выпускник Ленинградской мореходной школы по специальности матрос-моторист, затем слесарь-ремонтник ВАЗа, профсоюзный работник, в течение 10 лет «адмирал» легендарных «Жигулевских кругосветок», ныне пенсионер Николай Шестерин. Уже два десятилетия он организует сверхдлительные переходы на байдарках по совершенно нестандартным, неожиданным маршрутам. Кто сделал круг на байдарках вдоль берегов всего Байкала, прошел на этих же суденышках вокруг Крымского полуострова, по Оби и Енисею до Полярного круга? Команда Шестерина, ежегодно собирающая любителей водных приключений всех возрастов. «Адмирал» заслуженно награжден почетным знаком «За заслуги в развитии спортивного туризма в России» I степени. Таких байдарочных маршрутов по всей стране, длиной в полтора - два месяца, не делает больше никто. Между тем командиру 65 лет. Но он и его товарищи сдаваться и урезать походный километраж не намерены.География страны - в походных дневникахВместе с Николаем Ивановичем перелистываем историю проделанных маршрутов. По ним можно изучать географию нашей страны.1997 год. За 24 дня пройдено на байдарках 1229 км по Волге - от истоков до Нижнего Новгорода. Из 11 человек пятеро сошли с маршрута.1998 год. 1026 км по Волге - от Нижнего Новгород до Балаково.1999 год. 1139 км по Волге - от Балаково до Каспийского моря.2000 год. 1836 км по Дону - от истока до Азова.2001 год. 1081 км по реке Урал - от села Рысаево до Оренбурга.2002 год. Вновь река Урал, уже от Оренбурга до казахского города Атырау. Маршрут в 1308 км, шесть человек.2003 год. 1280 км по рекам Сухона и Северная Двина в Вологодской и Архангельской областях. Участники похода - 12 волжан, среди которых инженеры, педагоги, предприниматели, производственники, студенты, музыкальный работник детского сада. То есть нагрузка по силам многим, были бы хорошая физическая форма и азарт увидеть бескрайние просторы Родины.2004 год. 678 км по реке Обь - от Бийска до Новосибирска.2007 год. Вновь Обь. 1275 км - от Новосибирска до Нижневартовска.2008 год. 1335 км по Оби - от Нижневартовска до Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Так завершили грандиозный сплав по сибирской реке, на которую команда возвращалась три года.2009 год. За 25 дней пройдено 996 км по Байкалу - от Слюдянки до Иркутска. Стартовали 12 человек, финишировали восемь. Это был старт большой Байкальской эпопеи.2010 год. Байкал, 609 км. Стартовали и финишировали в Северобайкальске. Оба года команда пересекала Байкал в районе Ушканьих островов, что на байдарках доселе не делал никто: слишком велик риск попасть в шторм на 37-километровом переходе.2011 год. 1066 км по Енисею - из Кызыла в Туве до Красноярска, с объездом Саяно-Шушенской ГЭС.2012 год. Уникальный маршрут от Белого моря до Балтики. 1291 км, 29 дней - от Северодвинска до Санкт-Петербурга. Финишировали у Ростральных колонн Васильевского острова.В 2013 году вернулись на Байкал, чтобы совершить Большую Байкальскую кругосветку. За 47 дней прошли 1670 км вдоль берегов всего великого озера. И это при том, что в Байкале нет речного течения, помогающего гребцам. Зато есть ветры, буквально вырывающие весло из рук. Всего в эпопее участвовал 21 человек, состав команды менялся на разных этапах, но пять наших земляков-пенсионеров во главе с «адмиралом» прошли весь путь от начала до конца.2014 год. 630 км по реке Онеге и Белому морю - от Каргополя до Беломорска. В этом переходе участвовали на разных этапах от 10 до 15 человек, увидевших неповторимые красоты русского Севера и шедевры деревянной архитектуры.В 2015 году возвращение Крыма в состав России отметили Крымской кругосветкой. Прошли на байдарках не по реке, а по Черному и Азовскому морям вокруг всего полуострова: 1080 км за 39 дней! Такой переход был сделан впервые в истории российского туризма. Всего в нем участвовали 34 человека из нескольких городов страны, 21 из них - посланцы Самарской области. Полный круг прошли 20 человек.2017 год. Прошли по Енисею - от Красноярска до Дудинки. 1960 км за 35 дней. Участвовали 12 человек на шести байдарках. Обратно пятеро суток возвращались по Енисею на теплоходе. Оказалось, маршрут в сторону Ледовитого океана вполне доступен для упорного байдарочника.- В этом году мы готовы к осуществлению 20-го «дальнобойного» маршрута, - раскрывает планы Николай Иванович. - Он вновь будет морским, от Адлера до Ялты. В походе готовы участвовать 19 человек. К нам давно уже стали присоединяться представители других регионов страны. Так что будут тольяттинцы, москвичи, нижегородцы, ульяновцы, участница из Иркутска, экипажи из Димитровграда и Санкт-Петербурга.План-график прохождения байдарочного маршрута таков. Сбор байдарок и старт в Адлере, экскурсия по Олимпийскому парку. Затем команда пойдет морем мимо Хосты, Мацесты, Лоо, Лазаревского, Туапсе, Геленджика, Новороссийска, Анапы и подойдет к косе Тузла, новому мосту через Керченский пролив. На Крымской стороне предстоит пройти Камыш-Бурун, заповедный мыс Опук, поселок Приморский, Феодосию, Коктебель, Новый Свет, Рыбачье, Алушту, Гурзуф. Финиш - в Ялте. Ночевки планируют на удобных участках берега, в палатках. С учетом морских условий в день придется проходить и по 25, и по 45 км. Весь путь - 684 км по морю. Задача серьезная. Но за плечами команды двадцатилетний опыт.- Идея дальнобойных походовэкспедиций возникла в 1997 году. Тогда нам захотелось пройти на байдарках и посмотреть все великие реки России, - рассказывает «адмирал» Шестерин. - Что нами движет сегодня? И прежний интерес к российском просторам, и стремление не сдаваться годам, болезням. Большинство участников дальнобойных переходов ныне уже пенсионеры. Такие походы - это шанс продлить активную жизнь. А вместе с этим хочется еще и еще любоваться красотой берегов рек и морей нашей огромной страны, к тому же за минимальные деньги, поскольку гребем сами, живем в палатках, готовим на костре. Мы возвращаемся из походов уставшими, но поздоровевшими - на маршруте забываешь о повышенном давлении, о хандре. При всей тяжести нагрузок каждый пройденный километр и увиденные достопримечательности обогащают нас новыми знаниями и событиями, встречами с интересными людьми. Каждый поход - маленькая совместная жизнь на природе, где царят взаимопомощь, радость открытий и хороший, здоровый юмор.Кстати, «адмирал» не против видеть в составе своей неугомонной боевой флотилии новых самарцев, увлеченных странствиями по родной стране, умеющих преодолевать трудности и ценить дух команды.