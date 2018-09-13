Экскурсия на «Самара Арену» будет стоить от 250 рублей
Первая прогулка по стадиону состоится уже на следующей неделе.
В среду, 19 сентября, пройдет экскурсия по «Самара Арене». Начало в 16:00. Посетители смогут зайти в раздевалки игроков, зал для пресс-конференций, подняться на медиа-трибуны и зоны повышенной комфортности. Также гостям позволят спуститься к бровке поля в чаше стадиона.
Стоимость экскурсии для взрослых – 400 рублей, для детей – 250 рублей. С собой нужно взять оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении.
Заявки на участие в экскурсии принимают до 17 сентября на почту: emmagid@mail.ru.
В письме нужно указать ФИО полностью, данные паспорта или свидетельства о рождении, телефон. Для использования фото- и видеотехники нужно заполнить дополнительное заявление, сообщают в пресс-службе клуба «Крылья Советов».
В среду, 19 сентября, пройдет экскурсия по «Самара Арене». Начало в 16:00. Посетители смогут зайти в раздевалки игроков, зал для пресс-конференций, подняться на медиа-трибуны и зоны повышенной комфортности. Также гостям позволят спуститься к бровке поля в чаше стадиона.
Стоимость экскурсии для взрослых – 400 рублей, для детей – 250 рублей. С собой нужно взять оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении.
Заявки на участие в экскурсии принимают до 17 сентября на почту: emmagid@mail.ru.
В письме нужно указать ФИО полностью, данные паспорта или свидетельства о рождении, телефон. Для использования фото- и видеотехники нужно заполнить дополнительное заявление, сообщают в пресс-службе клуба «Крылья Советов».
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