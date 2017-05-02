Экс-заключенный пытался передать бывшим "коллегам" шесть литров спирта

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, сотрудники учреждения предотвратили переброс 12 ПЭТ бутылок объемом 0,5 литров со спиртосодержащей жидкостью.Было установлено, что запрещенные предметы пытался доставить ранее отбывавший наказание в этой колонии мужчина.