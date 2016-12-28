Экс-министр строительства Самарской области Алексей Гришин перешел на работу в федеральное министерство
Там он возглавил департамент градостроительной деятельности и архитектуры.
Алексей Гришин был назначен на эту должность в соответствии с приказом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня.
Как сообщает пресс-служба минстроя РФ, на новом посту Алексей Гришин будет заниматься реализацией государственной политики по нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования, градостроительного зонирования, землеустройства) и техническому регулированию в строительстве, а также вопросами внедрения технологий информационного моделирования в области гражданского и промышленного строительства.
Напомним, Алексей Гришин был назначен на должность заместителя председателя областного правительства–министра строительства Самарской области в июле 2012 года, а в сентябре 2014 года он получил должность вице-губернатора-министра строительства Самарской области. Этот пост он покинул в начале декабря. Правда, тогда было заявлено, что Гришин будет работать в ФАУ «РосКапСтрой».
Алексей Гришин был назначен на эту должность в соответствии с приказом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня.
Как сообщает пресс-служба минстроя РФ, на новом посту Алексей Гришин будет заниматься реализацией государственной политики по нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования, градостроительного зонирования, землеустройства) и техническому регулированию в строительстве, а также вопросами внедрения технологий информационного моделирования в области гражданского и промышленного строительства.
Напомним, Алексей Гришин был назначен на должность заместителя председателя областного правительства–министра строительства Самарской области в июле 2012 года, а в сентябре 2014 года он получил должность вице-губернатора-министра строительства Самарской области. Этот пост он покинул в начале декабря. Правда, тогда было заявлено, что Гришин будет работать в ФАУ «РосКапСтрой».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 декабря 2016
50
28 декабря 2016
87
28 декабря 2016
86
28 декабря 2016
68
28 декабря 2016
103
28 декабря 2016
98
28 декабря 2016
104
28 декабря 2016
126
28 декабря 2016 , 15:00
50
Возгорание зафиксировали 28 декабря в 3:05 в Советском районе Самары.
28 декабря 2016 , 14:00
95
27 декабря были объявлены субъекты РФ, которые получат средства для софинансирования проектов по...
28 декабря 2016 , 13:57
87
Сегодня ночью в полицию из больницы поступило сообщение об обращении за медпомощью 58-летней...
28 декабря 2016 , 13:57
77
Об этом рассказал глава региона Николай Меркушкин во время спецвыпуска программы...
28 декабря 2016 , 13:51
86
Как сообщал ранее sgpress.ru, мужчину задержали после обращения в полицию отца пропавшей...
28 декабря 2016 , 13:46
68
С новогодней акцией Сбербанка по потребительским кредитам положительные изменения становятся...
28 декабря 2016 , 13:34
103
Поучаствовать в ней можно в период со 2 по 6 января с 13:00 до 14:00.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11 декабря 2016
12198
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7698
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6669
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6649
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
1038
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
29 ноября 2016
211
Возгорание зафиксировали 29 ноября в 00:26 в селе Алексеевка Алексеевского района.
29 ноября 2016
347
Сильный пожар вспыхнул 28 ноября в 22:56 в ангаре на улице Борская.
29 ноября 2016
184
Изменения в движении пассажирских судов и грузовой переправы обусловлены ухудшением ледовой и...