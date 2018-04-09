Экс-министр культуры Самарской области стала кавалером французского Ордена Искусств и Литературы

Ольга Рыбакова получила его за вклад в развитие российско-французских отношений в сфере культуры.



В пятницу, 6 апреля, Самару посетила посол Франции в России госпожа Сильви Берманн. Правительство Франции решило отметить высокими наградами тех, кто стоял у истоков "Альянс Франсез Самара". Сильви Берманн вручила Орден Академических Пальм заместителю руководителя администрации губернатора Самарской области, руководителю секретариата Петру Королеву и автору уникальной методики преподавания французского языка Галине Ткачук.



Экс-министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова стала кавалером французского Ордена Искусств и Литературы. Посол отметила ее вклад в организацию гастролей французских артистов в Самаре, участии самарских театров в фестивалях, проводимых во Франции и многих других совместных культурных проектах.



Госпожа Берманн подчеркнула, что внешние обстоятельства не влияют на отношение Франции к России как к важному и уважаемому европейскому партнеру.



Добавим, 2018 год – это перекрестный Год культуры и литературы Франции в России и России во Франции.