Экс-мэра Тольятти назначили зампредом правительства Самарской области
Сергей Андреев будет курировать территорию опережающего экономического развития "Тольятти".
По данным sgpress.ru, в конце прошлой недели, в пятницу, 22 сентября, тогда еще губернатор Николай Меркушкин назначил бывшего мэра автограда заместителем председателя правительства Самарской области.
Сергей Андреев будет заниматься вопросами ТОР "Тольятти".
ТОР "Тольятти" - экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями, созданная для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения, расположенная на территории автограда. Создана постановлением правительства РФ 28 сентября 2016 года сроком на 10 лет с возможностью продления ещё на 5 лет.
По данным sgpress.ru, в конце прошлой недели, в пятницу, 22 сентября, тогда еще губернатор Николай Меркушкин назначил бывшего мэра автограда заместителем председателя правительства Самарской области.
Сергей Андреев будет заниматься вопросами ТОР "Тольятти".
ТОР "Тольятти" - экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями, созданная для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения, расположенная на территории автограда. Создана постановлением правительства РФ 28 сентября 2016 года сроком на 10 лет с возможностью продления ещё на 5 лет.
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26 сентября 2017 , 15:58
Ирина
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