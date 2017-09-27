Экс-мэра Тольятти назначили зампредом правительства Самарской области

Сергей Андреев будет курировать территорию опережающего экономического развития "Тольятти".



По данным sgpress.ru, в конце прошлой недели, в пятницу, 22 сентября, тогда еще губернатор Николай Меркушкин назначил бывшего мэра автограда заместителем председателя правительства Самарской области.



Сергей Андреев будет заниматься вопросами ТОР "Тольятти".



ТОР "Тольятти" - экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями, созданная для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения, расположенная на территории автограда. Создана постановлением правительства РФ 28 сентября 2016 года сроком на 10 лет с возможностью продления ещё на 5 лет.