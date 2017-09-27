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Главная/Лента новостей/

Экс-мэра Тольятти назначили зампредом правительства Самарской области

Сергей Андреев будет курировать территорию опережающего экономического развития "Тольятти".

По данным sgpress.ru, в конце прошлой недели, в пятницу, 22 сентября, тогда еще губернатор Николай Меркушкин назначил бывшего мэра автограда заместителем председателя правительства Самарской области.

Сергей Андреев будет заниматься вопросами ТОР "Тольятти".

ТОР "Тольятти" - экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями, созданная для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения, расположенная на территории автограда. Создана постановлением правительства РФ 28 сентября 2016 года сроком на 10 лет с возможностью продления ещё на 5 лет.




Дата: 26 сентября 2017 , 15:27
729
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: пресс-служба мэрии Тольятти
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26 сентября 2017 , 15:58
Ирина
Очень круто! Не зря же Сергей Андреев обучался управлению моногородами с помощью ТОР (ОЭЗ на тот момент)
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