Экс-игрок "Томи" будет играть в Самаре за любителей

Игрок родом из Самары, ранее играл за новосибирскую "Сибирь". Сезон 2016-2017 чемпионата РФПЛ он провел в ФК "Томь", который покинул премьер-лигу. В составе томичей Дмитрий Осипов выходил на поле в 24 матчах.Планируется, что он будет заигран за "Квазар-Самара" не только в городском чемпионате, но и в товарищеских матчах с профессиональными клубами.Стоит добавить, что Дмитрий Осипов находится в поиске команды для продолжения своей профессиональной карьеры.В любительском клубе эту новость преподносят с юмором:"Дмитрий Осипов подписал контракт с ФК "Квазар - Самара" сроком на 99 лет. Конечно же, в случае возможности продолжить футбольную карьеру в РФПЛ или ФНЛ наш клуб отпустит Дмитрия. При этом его трансферная стоимость будет составлять 1 000 000 000 (один миллиард) Евро в рублях по курсу ЦБ на день оплаты."