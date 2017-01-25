Экономист Елена Железнова расскажет о том, как стала поэтом

Она состоится 26 января в 13:00 в читальном зале библиотеки.В мероприятии будут участвовать учащиеся самарской школы № 121. Самарский экономист и поэт Елена Железнова расскажет о выборе профессии, о том, как она, будучи экономистом и работая в банке, осуществила свою детскую мечту – писать стихи. Школьники также смогут прочитать свои любимые стихи и принять участие в интерактиве «Важные слова».Вход свободный, 12+.