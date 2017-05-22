Егор Крид не смог прилететь в Самару

«Самара, я не могу к вам попасть из-за того, что отменили рейсы, даже закрыли аэропорт, я не могу попасть на KFC Battle Fest. Спасибо вам за понимание... Я очень расстроен, что не прилечу и не выступлю, ведь люди ждали меня. Я расстроен из-за того, что не смогу дать концерт и сделать с вами этот адреналин . Ещё раз спасибо за поддержу и понимание», - говорится на официальной странице певца в социальной сети «Вконтакте».Напомним, Егор Крид был заявлен хедлайнером фестиваля спорта и музыки KFC Battle Fest, который состоялся в воскресенье, 21 мая, на парковке МОЛЛ «Парк Хаус». Известно, что вместо него выступила группа «Artik & Asti».