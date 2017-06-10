ЕГЭ по русскому языку в Самаре сдавали около 12 тысяч человек

Поддержать ребят и пожелать им удачи в школу №175 приехал министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев.Пройдя металлоискатель и тщательный контроль, выпускники одиннадцатых классов расположились в 18 кабинетах школы.- Тревожно, ведь судьба решается, - говорит учащаяся школы №124 Яна Ревина. - От того, как напишешь, зависит поступление в вуз.Иван Макаров на свой последний выпускной экзамен пришел спокойным и уверенным:- Русский язык должен хорошо знать каждый гражданин страны, - отметил он и рассказал, что хочет стать логистом, так как, по его словам, это одна из самых высокооплачиваемых специальностей. Иван считает, что полученные знания помогут ему в целом успешно пройти государственную итоговую аттестацию, поступить и построить карьеру.На вопрос министра «кто готов к сдаче на 100 баллов?» утвердительно ответили многие выпускники.- Это здорово, когда человек стремится к максимальному успеху, - подчеркнул Владимир Пылев. - И именно такой настрой будет помогать ребятам не только на экзаменах, но и в дальнейшей жизни.Говоря о самом массовом экзамене этого года, министр отметил, что число ребят, получивших лучшие результаты по русскому языку, с каждым годом увеличивается, а доля выпускников, которые не преодолели нижнюю планку, ничтожно мала.- То есть преподавание русского языка у нас осуществляется на высоком профессиональном уровне, - резюмировал Пылев. - Кроме того, когда сочинение было исключено из обязательной программы сдачи экзаменов, наши ребята продолжали писать его в рамках региональных проверочных работ, развивая устную и письменную речь. И это тоже дает позитивный результат.Экзамен по русскому языку в этом году писало больше 12 тысяч выпускников. Из них 93 - с ограниченными возможностями здоровья. Кто-то выбрал для сдачи форму единого госэкзамена, а кто-то более упрощенный вариант - государственный выпускной экзамен.- Одна девочка пишет с использованием шрифта Брайля, а слепой мальчик сдает экзамен с помощью ассистента и специального компьютера, - рассказал Владимир Александрович. - Для ребят с особенностями здоровья были созданы комфортные условия. Открыто девять пунктов проведения экзамена на дому. И увеличено на полтора часа время сдачи экзамена с учетом приема пищи и лекарств.Со звонком все выпускники под присмотром общественных наблюдателей дружно приступили к заполнению бланков и выполнению заданий.Впереди еще четыре основных экзаменационных дня и семь резервных. За соблюдением порядка проведения экзаменов в Ситуационном информационном центре ведется бесперебойное онлайн-наблюдение.