E-invoicing помогает бизнесменам Поволжья
Современные цифровые возможности позволяют предпринимателям быстро решать возникающие задачи — открыть счёт онлайн, выставить и оплатить счет, заказать корпоративную карту для сотрудника.
Дополнительные возможности предоставляет система электронного документа Сбербанка e-invoicing. E-invoicing позволяет обмениваться документами в электронном виде в режиме online, что значительно упрощает работу и ускоряет рабочие процессы. Все документы заверяются электронной подписью и имеют полную юридическую силу. Воспользоваться ею может любая компания независимо от формы собственности.
Сегодня Сбербанк расширил возможности сервиса. Предприниматели теперь могут получить квалифицированную электронную подпись онлайн. Такая подпись позволяет бизнесменам совершать целый ряд необходимых операций удалённо. Достаточно прикрепить к заявлению на выдачу электронной подписи скан-копию паспорта, указать номер СНИЛС и отправить заявление в банк. На совершение операции требуется не более пяти минут.
Пользователям системы e-invoicing также стал доступен сервис проверки контрагентов. За несколько кликов система предоставит основную информацию о будущем подрядчике или заказчике — ключевые бизнес-метрики, финансовые показатели, арбитражные дела, выигранные госконтракты, долги и сведения о банкротстве. Все данные берутся из открытых источников.
Воспользоваться системой e-invoicing может любая компания независимо от формы собственности. При подключении дополнительного тарифа становится доступен обмен документами с любыми контрагентами в системе, в том числе с государственными органами, включая предоставление отчетности.
Подробная информация о возможностях и тарифах на использование сервиса E-invoicing, а также обучающие видеоролики представлены на сайте sberbank.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Дополнительные возможности предоставляет система электронного документа Сбербанка e-invoicing. E-invoicing позволяет обмениваться документами в электронном виде в режиме online, что значительно упрощает работу и ускоряет рабочие процессы. Все документы заверяются электронной подписью и имеют полную юридическую силу. Воспользоваться ею может любая компания независимо от формы собственности.
Сегодня Сбербанк расширил возможности сервиса. Предприниматели теперь могут получить квалифицированную электронную подпись онлайн. Такая подпись позволяет бизнесменам совершать целый ряд необходимых операций удалённо. Достаточно прикрепить к заявлению на выдачу электронной подписи скан-копию паспорта, указать номер СНИЛС и отправить заявление в банк. На совершение операции требуется не более пяти минут.
Пользователям системы e-invoicing также стал доступен сервис проверки контрагентов. За несколько кликов система предоставит основную информацию о будущем подрядчике или заказчике — ключевые бизнес-метрики, финансовые показатели, арбитражные дела, выигранные госконтракты, долги и сведения о банкротстве. Все данные берутся из открытых источников.
Воспользоваться системой e-invoicing может любая компания независимо от формы собственности. При подключении дополнительного тарифа становится доступен обмен документами с любыми контрагентами в системе, в том числе с государственными органами, включая предоставление отчетности.
Подробная информация о возможностях и тарифах на использование сервиса E-invoicing, а также обучающие видеоролики представлены на сайте sberbank.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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