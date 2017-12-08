Джеймс Уотсон, Андрей Гейм, Лоренц Мейер. Кто вдохновляет самарских молодых ученых

В четверг, 7 декабря, состоится очередной Science slam - международный проект популяризации науки, который представляет собой серию научных лекций, прочитанных молодыми учеными в неформальной обстановке бара или клуба. Мы решили узнать у спикеров, кто служит для них ориентиром в их сфере деятельности и кому они с удовольствием бы пожали руку.



Алексей Сивухин, занимается изучением человеческого влияния на окружающую среду, выступает с темой “Главная угроза”



- Я восхищаюсь биографией и работой Джеймса Уотсона - ученого, чей вклад в мировую науку и благо человечества вряд ли кто-то переплюнет в ближайшие сто лет. Разработав в 1952 году совместно с Френсисом Криком модель ДНК, Уотсон стал первым человеком, чей геном был полностью расшифрован спустя несколько десятилетий. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 года и кучи других престижных наград, он никогда не останавливается на достигнутом. Даже сейчас, в возрасте 89 лет, он продолжает работать над поиском генов психических заболеваний. На его трудах основана генная инженерия и современная молекулярная биология, а, значит, и почти вся современная медицина. Это человек необычайной смелости, не раз бросавший вызовы обществу. Он не останавливается ни перед чем на пути к познанию - единственной по-настоящему достойной целью для человечества. Я горжусь, что мне довелось жить в одно время с такими людьми.



Владислав Бакаев, занимается анализом данных социальных сетей, выступает с темой “Мы – то, что мы постим”



- Мне очень трудно выделить какого-то одного выдающегося человека. Дело в том, что практически все прорывы в области машинного обучения и анализа данных совершаются командами талантливых исследователей внутри крупных компаний или университетов. Из всех современных высокотехнологичных компаний мне импонирует Яндекс. Во многом потому, что мы сами активно используем технологии Яндекса в собственных продуктах. Речь идет не о сервисах вроде Поиска, Почты или Диска - я говорю об инструментах для разработчиков, таких как Mystem, Томита-парсер, CatBoost и ClickHouse. Некоторые из них, кстати, Яндекс выкладывает в open source (открытый доступ – прим. sgpress.ru). Кроме того, Яндекс — одна из немногих российских компаний международного уровня, созданная без какой-либо государственной поддержки.



Владимир Пимонов, занимается изучением методики направленного изготовления углеродных наноматериалов, выступает с темой “Наноученые: супергерои среди нас”



- Из современных ученых меня больше всего вдохновляет Андрей Константинович Гейм, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года. Он вместе с Константином Сергеевичем Новоселовым разработал простой и недорогой метод синтеза двумерного углеродного материала — графена. Но речь пойдет не о Нобелевских премиях и одномерном слое углерода.

Гейм вдохновляет своим подходом к работе. В своей нобелевской речи он упоминал период своих ранних исследований, когда ему приходилось работать в плохо оснащенных лабораториях. Из этого периода его жизни вытекает его исключительная находчивость, которая отражается во всей его деятельности. Он собирал устройства для исследований из подручных материалов и занимался изучением объектов, которые в зарубежных лабораториях уже не считали пригодными для эксперимента. Его феноменальное увлечение наукой служит мне своего рода ориентиром в моей работе. Также меня воодушевляет чувство юмора этого человека. Он стал первым в мире ученым, который удостоен не только Нобелевской, но и Шнобелевской премии (вручается “за достижения, которые заставляют сначала смеяться, а потом задуматься” – прим. sgpress.ru). Последнюю он получил в 2000 году за эксперименты с диамагнитной левитацией лягушки в сильном магнитном поле. Я стараюсь развивать в себе те же качества, которыми обладает этот человек, и нахожусь в постоянном поиске новых увлекательных идей для исследования и путей решений возникающих задач.



Александр Кузин, занимается совершенствованием процессов холодной листовой штамповки, выступает с темой “Анизотропия – обрати зло во благо!”



- Меня вдохновляет заведующий кафедрой обработки металлов давлением Самарского университета Федор Васильевич Гречников. И большим плюсом для меня является то, что я являюсь сотрудником этой кафедры и знаком с ним лично. Федор Васильевич является академиком Российской академии наук, первым заместителем председателя Самарского научного центра РАН. Гречников ведет научные изыскания в области металлофизики, материаловедения и технологии конструкционных материалов, металлофизики и технологии формирования текстуры и анизотропии свойств при прокатке конструкционных материалов. Федор Васильевич – очень интересный и общительный человек. Каждое его слово можно расценивать как прямой посыл к действию. Он никогда не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствуется. Наверное, его девизом может служить фраза: “Только работая, мы можем обрести себя”. Его упорство меня поражает и помогает мне самому идти только вперед, мотивируя день ото дня.



Артем Смирнов, занимается исследованиями и разработкой беспилотных дронов, выступает с темой “Окей, Google: что такое автономный дрон?”



- Для меня примером являются сразу двое: швейцарец Лоренц Мейер и испанец Рафаелло Д’Андреа. Если в двух словах, то Лоренц – это доктор технических наук в технологическом

институте Цюриха, на нем там, по сути, держится вся кафедра. Его основной вклад заключается в том, что он и его команда разработали продолжение проекта ardupilot mega - pixhawk. Это самый известный и распространенный open-source полетный контроллер, под который потом была разработана крутая прошивка и появился QGroundControl (интерфейс для управления и настройки аппарата, портированный на все известные платформы). Помимо этого, их рук дело – разработка протокола MAVLink, который сейчас (спустя какие-то 5 лет) стал дефакто применяться в гражданских беспилотных летательных аппаратах. Ну а Д’Андреа – обладатель огромного списка публикаций, его вклад заключается в разработке алгоритмов компьютерного зрения и, что важно, в построении математических моделей и алгоритмов. И сделал он все это еще в 2009 году!