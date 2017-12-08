08 декабря 2017 года,
03:23
$ 59.29    69.93   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Джеймс Уотсон, Андрей Гейм, Лоренц Мейер. Кто вдохновляет самарских молодых ученых

В четверг, 7 декабря, состоится очередной Science slam - международный проект популяризации науки, который представляет собой серию научных лекций, прочитанных молодыми учеными в неформальной обстановке бара или клуба. Мы решили узнать у спикеров, кто служит для них ориентиром в их сфере деятельности и кому они с удовольствием бы пожали руку.

Алексей Сивухин, занимается изучением человеческого влияния на окружающую среду, выступает с темой “Главная угроза” 

- Я восхищаюсь биографией и работой Джеймса Уотсона - ученого, чей вклад в мировую науку и благо человечества вряд ли кто-то переплюнет в ближайшие сто лет. Разработав в 1952 году совместно с Френсисом Криком модель ДНК, Уотсон стал первым человеком, чей геном был полностью расшифрован спустя несколько десятилетий. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 года и кучи других престижных наград, он никогда не останавливается на достигнутом. Даже сейчас, в возрасте 89 лет, он продолжает работать над поиском генов психических заболеваний. На его трудах основана генная инженерия и современная молекулярная биология, а, значит, и почти вся современная медицина. Это человек необычайной смелости, не раз бросавший вызовы обществу. Он не останавливается ни перед чем на пути к познанию - единственной по-настоящему достойной целью для человечества. Я горжусь, что мне довелось жить в одно время с такими людьми. 

Владислав Бакаев, занимается анализом данных социальных сетей, выступает с темой “Мы – то, что мы постим”

- Мне очень трудно выделить какого-то одного выдающегося человека. Дело в том, что практически все прорывы в области машинного обучения и анализа данных совершаются командами талантливых исследователей внутри крупных компаний или университетов. Из всех современных высокотехнологичных компаний мне импонирует Яндекс. Во многом потому, что мы сами активно используем технологии Яндекса в собственных продуктах. Речь идет не о сервисах вроде Поиска, Почты или Диска - я говорю об инструментах для разработчиков, таких как Mystem, Томита-парсер, CatBoost и ClickHouse. Некоторые из них, кстати, Яндекс выкладывает в open source (открытый доступ – прим. sgpress.ru). Кроме того, Яндекс — одна из немногих российских компаний международного уровня, созданная без какой-либо государственной поддержки.

Владимир Пимонов, занимается изучением методики направленного изготовления углеродных наноматериалов, выступает с темой “Наноученые: супергерои среди нас”

- Из современных ученых меня больше всего вдохновляет Андрей Константинович Гейм, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года. Он вместе с Константином Сергеевичем Новоселовым разработал простой и недорогой метод синтеза двумерного углеродного материала — графена. Но речь пойдет не о Нобелевских премиях и одномерном слое углерода.
Гейм вдохновляет своим подходом к работе. В своей нобелевской речи он упоминал период своих ранних исследований, когда ему приходилось работать в плохо оснащенных лабораториях. Из этого периода его жизни вытекает его исключительная находчивость, которая отражается во всей его деятельности.  Он собирал устройства для исследований из подручных материалов и занимался изучением объектов, которые в зарубежных лабораториях уже не считали пригодными для эксперимента. Его феноменальное увлечение наукой служит мне своего рода ориентиром в моей работе. Также меня воодушевляет чувство юмора этого человека. Он стал первым в мире ученым, который удостоен не только Нобелевской, но и Шнобелевской премии (вручается “за достижения, которые заставляют сначала смеяться, а потом задуматься” – прим. sgpress.ru). Последнюю он получил в 2000 году за эксперименты с диамагнитной левитацией лягушки в сильном магнитном поле. Я стараюсь развивать в себе те же качества, которыми обладает этот человек, и нахожусь в постоянном поиске новых увлекательных идей для исследования и путей решений возникающих задач.

Александр Кузин, занимается совершенствованием процессов холодной листовой штамповки, выступает с темой “Анизотропия – обрати зло во благо!”

- Меня вдохновляет заведующий кафедрой обработки металлов давлением Самарского университета Федор Васильевич Гречников. И большим плюсом для меня является то, что я являюсь сотрудником этой кафедры и знаком с ним лично. Федор Васильевич является академиком Российской академии наук, первым заместителем председателя Самарского научного центра РАН. Гречников ведет научные изыскания в области металлофизики, материаловедения и технологии конструкционных материалов, металлофизики и технологии формирования текстуры и анизотропии свойств при прокатке конструкционных материалов. Федор Васильевич – очень интересный и общительный человек. Каждое его слово можно расценивать как прямой посыл к действию. Он никогда не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствуется. Наверное, его девизом может служить фраза: “Только работая, мы можем обрести себя”. Его упорство меня поражает и помогает мне самому идти только вперед, мотивируя день ото дня.

Артем Смирнов, занимается исследованиями и разработкой беспилотных дронов, выступает с темой “Окей, Google: что такое автономный дрон?”

- Для меня примером являются сразу двое: швейцарец Лоренц Мейер и испанец Рафаелло Д’Андреа. Если в двух словах, то Лоренц – это доктор технических наук в технологическом
институте Цюриха, на нем там, по сути, держится вся кафедра. Его основной вклад заключается в том, что он и его команда разработали продолжение проекта ardupilot mega - pixhawk. Это самый известный и распространенный open-source полетный контроллер, под который потом была разработана крутая прошивка и появился QGroundControl (интерфейс для управления и настройки аппарата, портированный на все известные платформы). Помимо этого, их рук дело – разработка протокола MAVLink, который сейчас (спустя какие-то 5 лет) стал дефакто применяться в гражданских беспилотных летательных аппаратах. Ну а Д’Андреа – обладатель огромного списка публикаций, его вклад заключается в разработке алгоритмов компьютерного зрения и, что важно, в построении математических моделей и алгоритмов. И сделал он все это еще в 2009 году! 
Дата: 7 декабря 2017 , 10:57
246
Автор текста: Максим Мельников
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
7 декабря 2017
222
В Самарской области поезд сбил насмерть 16-летнего подростка
В Самарской области газель столкнулась с Вольво: погиб мужчина
7 декабря 2017
204
В Самарской области газель столкнулась с Вольво: погиб мужчина
Закон об отстранении управляющих компаний от сбора коммуналки приняли в первом чтении
7 декабря 2017
272
Закон об отстранении управляющих компаний от сбора коммуналки приняли в первом чтении
В самарском театре кукол готовят премьеру
7 декабря 2017
198
В самарском театре кукол готовят премьеру
На площади Славы почтили память Героев Отечества
7 декабря 2017
283
На площади Славы почтили память Героев Отечества
Министерство здравоохранения Самарской области предупреждает о мошенниках
7 декабря 2017
339
Министерство здравоохранения Самарской области предупреждает о мошенниках
Куда звонить самарцам, если закончился лимит поездок по транспортной карте
7 декабря 2017
251
Куда звонить самарцам, если закончился лимит поездок по транспортной карте
Джеймс Уотсон, Андрей Гейм, Лоренц Мейер. Кто вдохновляет самарских молодых ученых
7 декабря 2017
246
Джеймс Уотсон, Андрей Гейм, Лоренц Мейер. Кто вдохновляет самарских молодых ученых
В Самарской области сняли
7 декабря 2017
231
В Самарской области сняли "снежное" ограничение движения на федеральных трассах
Лента новостей
7 декабря 2017 , 17:15
222
В Самарской области поезд сбил насмерть 16-летнего подростка
Трагический инцидент произошел в среду, 6 декабря, около 11:30 на железнодорожной станции Липяги.
7 декабря 2017 , 16:57
204
В Самарской области газель столкнулась с Вольво: погиб мужчина
Авария произошла в четверг, 7 декабря, примерно в 10:00 в Сергиевском районе.
7 декабря 2017 , 16:19
272
Закон об отстранении управляющих компаний от сбора коммуналки приняли в первом чтении
Государственная дума РФ поддержала в первом чтении законопроект минстроя о прямой оплате услуг...
7 декабря 2017 , 14:53
198
В самарском театре кукол готовят премьеру
16 декабря в самарском театре кукол состоится премьера спектакля «Курочка Ряба» (3+).
7 декабря 2017 , 13:38
283
На площади Славы почтили память Героев Отечества
Среди возлагавших цветы к Вечному Огню был и участник Великой Отечественной войны Герой...
7 декабря 2017 , 12:23
187
 
Экспонат: Музей 5-го гусарского Александрийского полка
На цокольном этаже Военно-исторического музея Краснознаменного Центрального военного округа...
7 декабря 2017 , 12:15
339
Министерство здравоохранения Самарской области предупреждает о мошенниках
В последнее время жители региона стали получать звонки на мобильные телефоны с приглашением...
7 декабря 2017 , 11:28
251
Куда звонить самарцам, если закончился лимит поездок по транспортной карте
Сейчас по транспортным картам жители Самары могут совершить не более 90 поездок в месяц.  
7 декабря 2017 , 10:57
246
Джеймс Уотсон, Андрей Гейм, Лоренц Мейер. Кто вдохновляет самарских молодых ученых
В четверг, 7 декабря, состоится очередной Science slam - международный...
7 декабря 2017 , 10:49
231
В Самарской области сняли "снежное" ограничение движения на федеральных трассах
Как ранее писал sgpress.ru, из-за сильного снегопада движение на загородных магистралях было...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5116
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
Владимир Терентьев назначен первым заместителем главы Самары
9 ноября 2017
3243
Владимир Терентьев назначен первым заместителем главы Самары
Он работает в мэрии города с 2010 года. С декабря 2012 года занимает должность заместителя главы...
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
15 ноября 2017
2761
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе. 
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
19 ноября 2017
2591
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
12 ноября 2017
2355
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
Авария на воде произошла в субботу, 11 ноября, около 16:00 напротив спуска улицы Осипенко.
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
20 ноября 2017
845
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
23 ноября 2017
642
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
Выходные в Самаре: смотрим студенческие фильмы, слушаем Дельфина и идем на спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины
10 ноября 2017
1260
Выходные в Самаре: смотрим студенческие фильмы, слушаем Дельфина и идем на спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины
Вот и пролетела короткая рабочая неделя, впереди выходные, и sgpress.ru предлагает наиболее...
Детские библиотеки присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств»
8 ноября 2017
338
Детские библиотеки присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств»
Тема этого года - Великая Октябрьской революция 1917 года. Мероприятия посетили около 600...
Баскетболисты «Самары» переиграли серебряного призера Суперлиги
8 ноября 2017
589
Баскетболисты «Самары» переиграли серебряного призера Суперлиги
Во вторник, 7 ноября, самарцы в Иркутске играли с местным «Иркутом».
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.