Дворы в девяти районах Самары приведут в порядок к началу осени

Например, в плане по Кировскому району - 26 дворовых территорий. В число работ входят ремонт проездов и пешеходных дорожек, устройство парковок, детских площадок, замена малых архитектурных форм. В настоящее время ведутся работы на улицах Строителей, 22 и Ташкентской, 79. Там уже заменили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, а также почти наполовину обновили уличное освещение.Также в этом сезоне благоустроят 11 дворовых территорий Красноглинского района. Контракт на проведение работ (ремонт внутриквартальных проездов, устройство малых архитектурных форм, урн, ограждений) был заключен в начале мая. Уже сейчас обновлены внутриквартальные проезды домов №№23 и 25 по Красноглинскому шоссе.В Куйбышевском районе приведут в порядок пять дворовых территорий. Заключены муниципальные контракты на завоз песка, чернозема, снос аварийных деревьев. Также ведутся работы по устройству уличного освещения.В Железнодорожном районе благоустраивают восемь дворов. В четырех из них уже спилили аварийные деревья и выкорчевали пни. Кроме того, в двух дворах восстановили уличное освещение.В Октябрьском районе обновят дорожное покрытие 13 внутри- дворовых территорий. Там же установят новые детские и спортивные площадки, заменят уличное освещение. По семи территориям уже ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия.С территорий семи дворов Промышленного района вывозят самовольно установленные гаражи, асфальтируют пешеходные дорожки, устанавливают новые световые опоры.В Самарском районе на четырех выбранных территориях частично установлены малые архитектурные формы, две дворовые территории полностью заасфальтированы.Также подрядчики уже приступают к ремонту общественных территорий. Елена Лапушкина напомнила, что все работы по благоустройству должны завершить до 1 сентября.В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Самаре планируют благоустроить 22 общественные территории.