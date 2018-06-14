Дворы в девяти районах Самары приведут в порядок к началу осени
В Самаре набирает ход работа по благоустройству дворов и пространств, выбранных самарцами во время рейтингового голосования 18 марта этого года. В минувшую среду эту тему обсудили на оперативном совещании под председательством мэра Елены Лапушкиной.
Например, в плане по Кировскому району - 26 дворовых территорий. В число работ входят ремонт проездов и пешеходных дорожек, устройство парковок, детских площадок, замена малых архитектурных форм. В настоящее время ведутся работы на улицах Строителей, 22 и Ташкентской, 79. Там уже заменили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, а также почти наполовину обновили уличное освещение.
Также в этом сезоне благоустроят 11 дворовых территорий Красноглинского района. Контракт на проведение работ (ремонт внутриквартальных проездов, устройство малых архитектурных форм, урн, ограждений) был заключен в начале мая. Уже сейчас обновлены внутриквартальные проезды домов №№23 и 25 по Красноглинскому шоссе.
В Куйбышевском районе приведут в порядок пять дворовых территорий. Заключены муниципальные контракты на завоз песка, чернозема, снос аварийных деревьев. Также ведутся работы по устройству уличного освещения.
В Железнодорожном районе благоустраивают восемь дворов. В четырех из них уже спилили аварийные деревья и выкорчевали пни. Кроме того, в двух дворах восстановили уличное освещение.
В Октябрьском районе обновят дорожное покрытие 13 внутри- дворовых территорий. Там же установят новые детские и спортивные площадки, заменят уличное освещение. По семи территориям уже ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия.
С территорий семи дворов Промышленного района вывозят самовольно установленные гаражи, асфальтируют пешеходные дорожки, устанавливают новые световые опоры.
В Самарском районе на четырех выбранных территориях частично установлены малые архитектурные формы, две дворовые территории полностью заасфальтированы.
Также подрядчики уже приступают к ремонту общественных территорий. Елена Лапушкина напомнила, что все работы по благоустройству должны завершить до 1 сентября.
Справка «СГ»
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Самаре планируют благоустроить 22 общественные территории.
Например, в плане по Кировскому району - 26 дворовых территорий. В число работ входят ремонт проездов и пешеходных дорожек, устройство парковок, детских площадок, замена малых архитектурных форм. В настоящее время ведутся работы на улицах Строителей, 22 и Ташкентской, 79. Там уже заменили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, а также почти наполовину обновили уличное освещение.
Также в этом сезоне благоустроят 11 дворовых территорий Красноглинского района. Контракт на проведение работ (ремонт внутриквартальных проездов, устройство малых архитектурных форм, урн, ограждений) был заключен в начале мая. Уже сейчас обновлены внутриквартальные проезды домов №№23 и 25 по Красноглинскому шоссе.
В Куйбышевском районе приведут в порядок пять дворовых территорий. Заключены муниципальные контракты на завоз песка, чернозема, снос аварийных деревьев. Также ведутся работы по устройству уличного освещения.
В Железнодорожном районе благоустраивают восемь дворов. В четырех из них уже спилили аварийные деревья и выкорчевали пни. Кроме того, в двух дворах восстановили уличное освещение.
В Октябрьском районе обновят дорожное покрытие 13 внутри- дворовых территорий. Там же установят новые детские и спортивные площадки, заменят уличное освещение. По семи территориям уже ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия.
С территорий семи дворов Промышленного района вывозят самовольно установленные гаражи, асфальтируют пешеходные дорожки, устанавливают новые световые опоры.
В Самарском районе на четырех выбранных территориях частично установлены малые архитектурные формы, две дворовые территории полностью заасфальтированы.
Также подрядчики уже приступают к ремонту общественных территорий. Елена Лапушкина напомнила, что все работы по благоустройству должны завершить до 1 сентября.
Справка «СГ»
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Самаре планируют благоустроить 22 общественные территории.
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