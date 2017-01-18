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Двое жителей Самарской области подозреваются в сексуальных преступлениях над несовершеннолетними

Один из чудовищных инцидентов произошел в ночь с 13 на 14 января этого года.

По версии правоохранительных органов, 29-летний мужчина подозреваемый, находясь дома по месту жительства, совершил действия сексуального характера в отношении 4-летнего сына. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Кроме того, региональные следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, которого обвиняют в шести преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, в течение трех лет обвиняемый неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей 16-летней падчерицы. Все происходило в одном из домов поселка Алексеевка в Кинеле.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде заключения на срок до двадцати лет.
Дата: 18 января 2017 , 10:41
169
Автор текста: Анна Турова
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