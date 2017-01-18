Двое жителей Самарской области подозреваются в сексуальных преступлениях над несовершеннолетними

По версии правоохранительных органов, 29-летний мужчина подозреваемый, находясь дома по месту жительства, совершил действия сексуального характера в отношении 4-летнего сына. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.Кроме того, региональные следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, которого обвиняют в шести преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней.По версии следствия, в течение трех лет обвиняемый неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей 16-летней падчерицы. Все происходило в одном из домов поселка Алексеевка в Кинеле.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде заключения на срок до двадцати лет.