Двое жителей Самарской области первыми в России стали контрактниками, не отслужив срочную службу

Сергей Сухинин и Нариман Макаров, жители Самарской области, стали в России первыми такими контрактниками.Как сообщает пресс-служба ЦВО, на сегодняшний день уже 109 человек из региона изъявили желание воспользоваться изменениями в законодательстве.