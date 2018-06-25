Движение трамваев от стадиона "Самара Арена" восстановили
Вывоз болельщиков со стадиона будет проходить в штатном режиме.
В понедельник, 25 июня, в 16:45 в Самаре произошёл сход колесной пары трамвая маршрута S5. Он следовал от стадиона «Самара Арена» в город. В трамвае пассажиров не было, сообщили sgpress.ru в городской администрации. В результате происшествия никто не пострадал.
Ремонтные службы МП «Трамвайно-троллейбусное управление» оперативно устранили неисправность. К 18:25 движение восстановили. На доставку болельщиков к стадиону и их вывоз с арены инцидент не повлиял.
В понедельник, 25 июня, в 16:45 в Самаре произошёл сход колесной пары трамвая маршрута S5. Он следовал от стадиона «Самара Арена» в город. В трамвае пассажиров не было, сообщили sgpress.ru в городской администрации. В результате происшествия никто не пострадал.
Ремонтные службы МП «Трамвайно-троллейбусное управление» оперативно устранили неисправность. К 18:25 движение восстановили. На доставку болельщиков к стадиону и их вывоз с арены инцидент не повлиял.
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