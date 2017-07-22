Движение по левой части Южного моста открыли в 4 утра
При этом правую часть моста закрыли на ремонт.
В пятницу, 21 июля, прошли завершающие работы по ремонту путепровода «Аврора» и моста «Южный» по левой стороне. После этого, в ночь с пятницы, 21 июля, на субботу, 22 июля, состоялось так называемое «переключение» движения по мосту.
Напомним, ремонт Южного моста стартовал в ночь на среду, 12 апреля. Работы по заказу городской администрации выполняет ООО ПСК "Волга". Ремонт затронул весь мостовой комплекс - участок улицы Промышленности до переходных плит Южного моста. Завершить его планируется в конце октября за счет круглосуточной работы и повышенного числа специалистов.
В пятницу, 21 июля, прошли завершающие работы по ремонту путепровода «Аврора» и моста «Южный» по левой стороне. После этого, в ночь с пятницы, 21 июля, на субботу, 22 июля, состоялось так называемое «переключение» движения по мосту.
Напомним, ремонт Южного моста стартовал в ночь на среду, 12 апреля. Работы по заказу городской администрации выполняет ООО ПСК "Волга". Ремонт затронул весь мостовой комплекс - участок улицы Промышленности до переходных плит Южного моста. Завершить его планируется в конце октября за счет круглосуточной работы и повышенного числа специалистов.
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