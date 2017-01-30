«Двенадцатая» врезалась в Шевроле: пострадали две женщины

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 20-летний водитель за рулем «двенадцатой» ехал со стороны улицы Ташкентской в направлении Алма-Атинской. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, молодой человек выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с машиной Chevrolet Aveo. Последней управлял 59-летний мужчина.56-летняя пассажирка иномарки, а также 19-летняя девушка, которая ехала в отечественном авто, получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. По данным полицейских, в момент ДТП оба водителя были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка.