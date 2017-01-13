Два жителя региона осуждены за предоставление работы незаконным мигрантам

4 октября прошлого года по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ было возбуждено уголовное дело. 26 декабря Новокуйбышевский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.Информация об аналогичном случае была получена областным управлением ФСБ России в сентябре прошлого года. Стало известно, что 33-летняя жительница Самарской области из личной заинтересованности организовала незаконное пребывание в регионе нелегальных мигрантов из Узбекистана, предоставив им незаконное проживание и работу на территории одного из производственных комплексов Хворостянского района.30 сентября в отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. 24 ноября суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор вступил в законную силу.