Два жителя региона осуждены за предоставление работы незаконным мигрантам
Один из них - 34-летний мужчина - организовал незаконное пребывание в Самарской области граждан из Узбекистана, обеспечив их проживанием и работой в принадлежащем ему животноводческом комплексе. При этом обвиняемый знал, что мужчины находятся на территории России незаконно и уклоняются от выезда за пределы страны.
4 октября прошлого года по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ было возбуждено уголовное дело. 26 декабря Новокуйбышевский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.
Информация об аналогичном случае была получена областным управлением ФСБ России в сентябре прошлого года. Стало известно, что 33-летняя жительница Самарской области из личной заинтересованности организовала незаконное пребывание в регионе нелегальных мигрантов из Узбекистана, предоставив им незаконное проживание и работу на территории одного из производственных комплексов Хворостянского района.
30 сентября в отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. 24 ноября суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
4 октября прошлого года по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ было возбуждено уголовное дело. 26 декабря Новокуйбышевский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.
Информация об аналогичном случае была получена областным управлением ФСБ России в сентябре прошлого года. Стало известно, что 33-летняя жительница Самарской области из личной заинтересованности организовала незаконное пребывание в регионе нелегальных мигрантов из Узбекистана, предоставив им незаконное проживание и работу на территории одного из производственных комплексов Хворостянского района.
30 сентября в отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. 24 ноября суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
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