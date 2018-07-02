Два самых известных болельщика Чемпионата мира приехали в Самару

В понедельник, 2 июля, на «Самара Арене» пройдет матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Бразилия встретится с Мексикой. На эту игру съехались тысячи болельщиков. Среди них два самых известных фаната этого Чемпионата.Первый – бразилец Томер Савойя. Он стал известен благодаря видео, снятому в Ростове. Томер очень искренне и эмоционально выразил свою любовь к России. Правда, в нецензурной форме. Видео разлетелось по интернету. Русские болельщики цитируют высказывание Томера Савойи.Второй знаменитый гость Самары – мексиканец Хавьер. Он стал знаменит благодаря своим друзьям. Жена сначала не пустила его на Чемпионат мира в Россию. Товарищи Хавьера взяли с собой его картонную копию. Фото с ней стали очень популярны в интернете. После этого Хавьер все-таки приехал в Россию. И теперь ездит за сборной со своим картонным двойником.