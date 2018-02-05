Два самарских проекта поборются за федерального «Лучника»
На федеральном этапе Национальной премии «Серебряный Лучник», который пройдет в Москве 15-16 февраля, Самарскую область представят два проекта – «Ларифуга – ходящая архитектура на Земле и Луне» Самарского государственного технического университета и «Знать о ВИЧ – значит жить!» Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Устройство для передвижения по поверхности других планет – ларифуга – стала победителем в номинации «Продвижение технологий будущего» на региональном этапе конкурса. Разработка ученых СамГТУ считается важным шагом от фантастических идей к реальным проектам освоения космоса и одной из первых кинематических схем в мире.
Самару также представит проект «Знать о ВИЧ – значит жить!». Серия выездных акций по экспресс-тестированию на ВИЧ и повышение информированности жителей об эпидемиологической ситуации в регионе.
- Эта работа была представлена в самой конкурентной номинации, где развернулась острая борьба за первое место. И хотя проект не стал победителем регионального этапа, он вошел в самарский шорт-лист. Оценка федеральных экспертов подтвердила актуальность, социальную значимость и креативность проекта, – пояснила Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», исполнительный директор «Серебряный Лучник» – Самара.
В прошлом году Самару представляли три проекта, отобранных жюри федерального этапа: кинофестиваль добрых дел «Estafesto: сделай мир лучше!» компании «Данон Россия», «Создание сообщества StartupSamara», а также «Русский космос» ГТРК «Самара», в итоге ставший победителем Национальной премии.
Полный список проектов, которые примут участие в Открытых презентациях федерального «Лучника», можно увидеть на данном сайте.
Устройство для передвижения по поверхности других планет – ларифуга – стала победителем в номинации «Продвижение технологий будущего» на региональном этапе конкурса. Разработка ученых СамГТУ считается важным шагом от фантастических идей к реальным проектам освоения космоса и одной из первых кинематических схем в мире.
Самару также представит проект «Знать о ВИЧ – значит жить!». Серия выездных акций по экспресс-тестированию на ВИЧ и повышение информированности жителей об эпидемиологической ситуации в регионе.
- Эта работа была представлена в самой конкурентной номинации, где развернулась острая борьба за первое место. И хотя проект не стал победителем регионального этапа, он вошел в самарский шорт-лист. Оценка федеральных экспертов подтвердила актуальность, социальную значимость и креативность проекта, – пояснила Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», исполнительный директор «Серебряный Лучник» – Самара.
В прошлом году Самару представляли три проекта, отобранных жюри федерального этапа: кинофестиваль добрых дел «Estafesto: сделай мир лучше!» компании «Данон Россия», «Создание сообщества StartupSamara», а также «Русский космос» ГТРК «Самара», в итоге ставший победителем Национальной премии.
Полный список проектов, которые примут участие в Открытых презентациях федерального «Лучника», можно увидеть на данном сайте.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
5 февраля 2018
145
5 февраля 2018
143
5 февраля 2018
171
5 февраля 2018
150
5 февраля 2018
273
5 февраля 2018
163
5 февраля 2018
354
5 февраля 2018 , 21:47
145
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
5 февраля 2018 , 20:55
143
29 марта в самарском театре для всей семьи «Витражи» состоится премьера...
5 февраля 2018 , 18:05
171
В числе прочего больница получит аппараты искусственной вентиляции легких. Информация об этом...
5 февраля 2018 , 17:34
246
Информация и хлопке и задымлении на 16 этаже в доме на улице Георгия Димитрова, 110, поступила...
5 февраля 2018 , 17:27
150
На федеральном этапе Национальной премии «Серебряный Лучник», который пройдет в...
5 февраля 2018 , 16:37
288
Информация и хлопке и задымлении на 16 этаже в доме на улице Георгия Димитрова, 110, поступила в...
5 февраля 2018 , 16:19
273
Есть в России почти крылатое выражение: «заплати долги и спи спокойно».
5 февраля 2018 , 16:05
208
Авария произошла в воскресенье, 4 февраля, в 19:30.
5 февраля 2018 , 15:55
163
14 и 15 марта в Доме актера (Вилоновская, 24) театр для всей семьи «Витражи»...
5 февраля 2018 , 15:04
354
Начало гуляний запланировано на 11:00 18 февраля.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
8 января 2018
3461
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
27 января 2018
2395
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2030
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
1896
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
7 января 2018
1820
1
Sgpress.ru подготовил очередной фотообзор того, как изменился наш город в преддверии Нового...
8 января 2018
3461
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
7 января 2018
1700
В третью субботу августа во всем мире отмечается День бездомных животных. Конечно же, это не...
5 февраля 2018
145
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
15 января 2018
469
Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии. Часть экипировки уже выдана.
7 января 2018
1035
В конце 2017 года на гидроэлектростанции в Самарской области запустили последнюю и 20-ю по счету...