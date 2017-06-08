Дудлинг - незнакомое название популярной привычки

Сергей оканчивает 9-й класс иностранного отделения школы №124. Творчеством занимается с раннего детства.- Сколько себя помню, постоянно что-то рисовал. Машинальными, бессознательными рисунками на полях пестрели все мои тетради, - рассказывает Сергей. - Но это не отвлекало от урока, на котором я находился, или дела, которым занимался. Наоборот, позволяло сконцентрироваться, настроиться.Он сам не подозревает, насколько точно описывает уже обоснованную научно зарубежными учеными и психологами теорию. Согласно ей спонтанные рисунки из точек, линий, кружочков, как определяют дудлинг, способствуют концентрации внимания, лучшему запоминанию информации и ее последующему воспроизведению.В книгах основного эксперта в этом вопросе Санни Браун говорится, что при изучении сложных предметов бессознательное художество приносит большую интеллектуальную и творческую отдачу. И не только не отвлекает от основного предмета, а наоборот, играет роль якоря и позволяет не отключаться даже при скучной теме. Кроме того, открываются возможности для развития методов обучения, выходящих за привычные рамки.Как отмечает финалист городского этапа конкурса «Учитель года-2017», преподаватель изобразительного искусства школы №29 Елена Широнина, свободное владение визуальным языком наделяет людей в любом возрасте умопомрачительной способностью выражать свои мысли, доносить их и решать серьезные проблемы.Заведующая выставочно-методическим отделом Детской картинной галереи Ирина Суханина в качестве примера привела творчество многих известных людей, которые в процессе своей деятельности разрисовывали все, что попадалось под руку, и в итоге находили верное решение, нужную мысль.- Например, Пушкин и Лермонтов, чьи рукописи пестрят портретами героев, друзей, карикатурами и росчерками, - отметила она. - И их мы с долей юмора также можем назвать дудлерами.Спонтанные зарисовки архитектора Фрэнка Гери, ставшие шедеврами, иллюстрации первого компьютера Apple, знаменитый набросок на салфетке, приведший к созданию авиакомпании Southwest Airlines, - подтверждение скрытых возможностей дудлинга.С этим соглашается и педагог Сергея Калягина по изобразительному творчеству в детской художественной школе №1 Елена Осипова. Видя способности воспитанника, она познакомила Сергея с техникой декоративной графики, к которой относится дудлинг. И ученик стал активно это осваивать и практиковать, постепенно находя свою стилистику и темы.На выставке можно проследить внутренний и профессиональный рост автора. От более абстрактных черно-белых работ Сергей переходит к детальной прорисовке каждого элемента мелкими линиями, штрихами, пятнами, узорами, орнаментом. Морские обитатели, черепахи, цветы, пейзажи, натюрморты на его картинах настолько реалистичны и при этом ярко прорисованы, что по ним можно изучать особенности флоры и фауны.В каждой картине свое особое настроение. По мнению Ирины Суханиной, дудлинг многим интересен как раз тем, что дает возможность излить душу. Или погрузиться в свой внутренний мир, уединиться. Именно этим эксперт объясняет особую моду на «узоры, штрихи и пятна на полях» в подростковой, молодежной среде. Практикуют технику спонтанных рисунков и психологи. Современная арт-терапия строится на этом.Сергей Калягин подчеркнул, что для него дудлинг не просто техника рисования, а способ развития собственных творческих способностей и метод релаксации.Самарский психолог Константин Лисецкий считает дудлинг отличным способом погрузиться в свой внутренний мир, избавиться от стресса и негативных переживаний, обдумать нерешенную задачу или просто увлекательно провести время.Познакомиться с работами Сергея можно до 25 июня.