Дудлинг - незнакомое название популярной привычки
В Детской картинной галерее открылась выставка талантливого самарского юноши Сергея Калягина. Его творчество - наглядное подтверждение недавно открытых возможностей такого занятия, как дудлинг.
Концентрация внимания
Сергей оканчивает 9-й класс иностранного отделения школы №124. Творчеством занимается с раннего детства.
- Сколько себя помню, постоянно что-то рисовал. Машинальными, бессознательными рисунками на полях пестрели все мои тетради, - рассказывает Сергей. - Но это не отвлекало от урока, на котором я находился, или дела, которым занимался. Наоборот, позволяло сконцентрироваться, настроиться.
Он сам не подозревает, насколько точно описывает уже обоснованную научно зарубежными учеными и психологами теорию. Согласно ей спонтанные рисунки из точек, линий, кружочков, как определяют дудлинг, способствуют концентрации внимания, лучшему запоминанию информации и ее последующему воспроизведению.
В книгах основного эксперта в этом вопросе Санни Браун говорится, что при изучении сложных предметов бессознательное художество приносит большую интеллектуальную и творческую отдачу. И не только не отвлекает от основного предмета, а наоборот, играет роль якоря и позволяет не отключаться даже при скучной теме. Кроме того, открываются возможности для развития методов обучения, выходящих за привычные рамки.
Кладезь идей
Как отмечает финалист городского этапа конкурса «Учитель года-2017», преподаватель изобразительного искусства школы №29 Елена Широнина, свободное владение визуальным языком наделяет людей в любом возрасте умопомрачительной способностью выражать свои мысли, доносить их и решать серьезные проблемы.
Заведующая выставочно-методическим отделом Детской картинной галереи Ирина Суханина в качестве примера привела творчество многих известных людей, которые в процессе своей деятельности разрисовывали все, что попадалось под руку, и в итоге находили верное решение, нужную мысль.
- Например, Пушкин и Лермонтов, чьи рукописи пестрят портретами героев, друзей, карикатурами и росчерками, - отметила она. - И их мы с долей юмора также можем назвать дудлерами.
Спонтанные зарисовки архитектора Фрэнка Гери, ставшие шедеврами, иллюстрации первого компьютера Apple, знаменитый набросок на салфетке, приведший к созданию авиакомпании Southwest Airlines, - подтверждение скрытых возможностей дудлинга.
Через спонтанное к реальному
С этим соглашается и педагог Сергея Калягина по изобразительному творчеству в детской художественной школе №1 Елена Осипова. Видя способности воспитанника, она познакомила Сергея с техникой декоративной графики, к которой относится дудлинг. И ученик стал активно это осваивать и практиковать, постепенно находя свою стилистику и темы.
На выставке можно проследить внутренний и профессиональный рост автора. От более абстрактных черно-белых работ Сергей переходит к детальной прорисовке каждого элемента мелкими линиями, штрихами, пятнами, узорами, орнаментом. Морские обитатели, черепахи, цветы, пейзажи, натюрморты на его картинах настолько реалистичны и при этом ярко прорисованы, что по ним можно изучать особенности флоры и фауны.
Самопознание и релакс
В каждой картине свое особое настроение. По мнению Ирины Суханиной, дудлинг многим интересен как раз тем, что дает возможность излить душу. Или погрузиться в свой внутренний мир, уединиться. Именно этим эксперт объясняет особую моду на «узоры, штрихи и пятна на полях» в подростковой, молодежной среде. Практикуют технику спонтанных рисунков и психологи. Современная арт-терапия строится на этом.
Сергей Калягин подчеркнул, что для него дудлинг не просто техника рисования, а способ развития собственных творческих способностей и метод релаксации.
Самарский психолог Константин Лисецкий считает дудлинг отличным способом погрузиться в свой внутренний мир, избавиться от стресса и негативных переживаний, обдумать нерешенную задачу или просто увлекательно провести время.
Познакомиться с работами Сергея можно до 25 июня.
Концентрация внимания
Сергей оканчивает 9-й класс иностранного отделения школы №124. Творчеством занимается с раннего детства.
- Сколько себя помню, постоянно что-то рисовал. Машинальными, бессознательными рисунками на полях пестрели все мои тетради, - рассказывает Сергей. - Но это не отвлекало от урока, на котором я находился, или дела, которым занимался. Наоборот, позволяло сконцентрироваться, настроиться.
Он сам не подозревает, насколько точно описывает уже обоснованную научно зарубежными учеными и психологами теорию. Согласно ей спонтанные рисунки из точек, линий, кружочков, как определяют дудлинг, способствуют концентрации внимания, лучшему запоминанию информации и ее последующему воспроизведению.
В книгах основного эксперта в этом вопросе Санни Браун говорится, что при изучении сложных предметов бессознательное художество приносит большую интеллектуальную и творческую отдачу. И не только не отвлекает от основного предмета, а наоборот, играет роль якоря и позволяет не отключаться даже при скучной теме. Кроме того, открываются возможности для развития методов обучения, выходящих за привычные рамки.
Кладезь идей
Как отмечает финалист городского этапа конкурса «Учитель года-2017», преподаватель изобразительного искусства школы №29 Елена Широнина, свободное владение визуальным языком наделяет людей в любом возрасте умопомрачительной способностью выражать свои мысли, доносить их и решать серьезные проблемы.
Заведующая выставочно-методическим отделом Детской картинной галереи Ирина Суханина в качестве примера привела творчество многих известных людей, которые в процессе своей деятельности разрисовывали все, что попадалось под руку, и в итоге находили верное решение, нужную мысль.
- Например, Пушкин и Лермонтов, чьи рукописи пестрят портретами героев, друзей, карикатурами и росчерками, - отметила она. - И их мы с долей юмора также можем назвать дудлерами.
Спонтанные зарисовки архитектора Фрэнка Гери, ставшие шедеврами, иллюстрации первого компьютера Apple, знаменитый набросок на салфетке, приведший к созданию авиакомпании Southwest Airlines, - подтверждение скрытых возможностей дудлинга.
Через спонтанное к реальному
С этим соглашается и педагог Сергея Калягина по изобразительному творчеству в детской художественной школе №1 Елена Осипова. Видя способности воспитанника, она познакомила Сергея с техникой декоративной графики, к которой относится дудлинг. И ученик стал активно это осваивать и практиковать, постепенно находя свою стилистику и темы.
На выставке можно проследить внутренний и профессиональный рост автора. От более абстрактных черно-белых работ Сергей переходит к детальной прорисовке каждого элемента мелкими линиями, штрихами, пятнами, узорами, орнаментом. Морские обитатели, черепахи, цветы, пейзажи, натюрморты на его картинах настолько реалистичны и при этом ярко прорисованы, что по ним можно изучать особенности флоры и фауны.
Самопознание и релакс
В каждой картине свое особое настроение. По мнению Ирины Суханиной, дудлинг многим интересен как раз тем, что дает возможность излить душу. Или погрузиться в свой внутренний мир, уединиться. Именно этим эксперт объясняет особую моду на «узоры, штрихи и пятна на полях» в подростковой, молодежной среде. Практикуют технику спонтанных рисунков и психологи. Современная арт-терапия строится на этом.
Сергей Калягин подчеркнул, что для него дудлинг не просто техника рисования, а способ развития собственных творческих способностей и метод релаксации.
Самарский психолог Константин Лисецкий считает дудлинг отличным способом погрузиться в свой внутренний мир, избавиться от стресса и негативных переживаний, обдумать нерешенную задачу или просто увлекательно провести время.
Познакомиться с работами Сергея можно до 25 июня.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
8 июня 2017
111
8 июня 2017
105
8 июня 2017
103
8 июня 2017 , 17:37
105
Он пройдет с 14 по 24 июня в Самарской области на площадке рядом с Мастрюковскими озерами.
8 июня 2017 , 17:37
111
Инцидент произошел в ночь с воскресенья, 4 июня, на понедельник, 5 июня.
8 июня 2017 , 17:28
116
В четверг, 8 июня, прошли предварительные слушания по делу. На них присутствовал и сам...
8 июня 2017 , 17:27
306
По данным администрации Самарского района города, к Чемпионату мира по футболу 2018 года от...
8 июня 2017 , 17:14
103
МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского...
8 июня 2017 , 17:14
109
Агентство RAEX и Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовали...
8 июня 2017 , 17:11
83
Потребительские кредиты стали хорошей возможностью реализовать свои планы — провести...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
7200
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5309
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
10 мая 2017
3568
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
10 мая 2017
3221
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.
19 мая 2017
926
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
728
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
786
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
822
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...