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"Дубраве" поможет "Древо": Дмитрий Азаров провел совещание для решения проблемы с дольщиками поселка

В минувший четверг под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло совещание по решению проблем обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава».

В обсуждении приняли участие члены правительства Самарской области и руководства девелоперской компании «Древо». Она выступила инвестором, который взял на  себя обязательства по  удовлетворению прав дольщиков.

- Вопросы обманутых дольщиков для нашего региона, к  сожалению, остаются актуальными. Мы  будем продолжать работ по разрешению этой проблемной ситуации. И  никакие праздники, даже такие как Чемпионат мира по  футболу на  территории региона, от этой работы нас отвлекать не должны, - отметил Азаров. - «Дубрава» - это, пожалуй, самый проблемный объект на территории региона.

Он подчеркнул, что все мероприятия должны исполняться в рамках намеченных сроков и дорожных карт.

Генеральный директор «Древа» Евгений Чудаев рассказал, что проведены встречи с дольщиками. По его словам, подавляющее большинство из них дали принципиальное согласие с  предложенным механизмом удовлетворения их прав: компания готова в  виде компенсации предоставить дольщикам квартиры.

С  14  июня началось подписание предварительных договоров. Встречи проходят четыре раза в неделю и носят индивидуальный характер. На встречах проверяют достоверность документов, подтверждающих участие в  финансировании объекта, а также подбирается компенсационная квартира. Эти условия и  фиксируют в предварительном договоре. Чудаев сообщил, что состоялось 50-60 личных встреч.

Все предварительные договоры должны быть подписаны до конца августа. Так зафиксировано в дорожной карте по «Дубраве». Но как заявил Чудаев, компания планирует справиться с этой работой на месяц раньше.

По мнению Азарова, опыт, который приобретет область, реализуя этот проект, будет полезен и другим регионам.

- Сначала людям предоставляется жилье, а потом уж мы разбираемся со всем тяжелым наследием прошлых  лет. Права людей не должны  быть нарушены, - подчеркнул он.

Глава региона рассказал, что «дубравная» практика заинтересовала министра строительства и  жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

- Он намерен посетить наш регион, чтобы ознакомиться с этим опытом для возможного тиражирования на территории всей страны, - сказал Азаров.  
Дата: 23 июня 2018 , 10:37
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Автор текста: Игорь Озеров
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