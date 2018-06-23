"Дубраве" поможет "Древо": Дмитрий Азаров провел совещание для решения проблемы с дольщиками поселка
В минувший четверг под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло совещание по решению проблем обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава».
В обсуждении приняли участие члены правительства Самарской области и руководства девелоперской компании «Древо». Она выступила инвестором, который взял на себя обязательства по удовлетворению прав дольщиков.
- Вопросы обманутых дольщиков для нашего региона, к сожалению, остаются актуальными. Мы будем продолжать работ по разрешению этой проблемной ситуации. И никакие праздники, даже такие как Чемпионат мира по футболу на территории региона, от этой работы нас отвлекать не должны, - отметил Азаров. - «Дубрава» - это, пожалуй, самый проблемный объект на территории региона.
Он подчеркнул, что все мероприятия должны исполняться в рамках намеченных сроков и дорожных карт.
Генеральный директор «Древа» Евгений Чудаев рассказал, что проведены встречи с дольщиками. По его словам, подавляющее большинство из них дали принципиальное согласие с предложенным механизмом удовлетворения их прав: компания готова в виде компенсации предоставить дольщикам квартиры.
С 14 июня началось подписание предварительных договоров. Встречи проходят четыре раза в неделю и носят индивидуальный характер. На встречах проверяют достоверность документов, подтверждающих участие в финансировании объекта, а также подбирается компенсационная квартира. Эти условия и фиксируют в предварительном договоре. Чудаев сообщил, что состоялось 50-60 личных встреч.
Все предварительные договоры должны быть подписаны до конца августа. Так зафиксировано в дорожной карте по «Дубраве». Но как заявил Чудаев, компания планирует справиться с этой работой на месяц раньше.
По мнению Азарова, опыт, который приобретет область, реализуя этот проект, будет полезен и другим регионам.
- Сначала людям предоставляется жилье, а потом уж мы разбираемся со всем тяжелым наследием прошлых лет. Права людей не должны быть нарушены, - подчеркнул он.
Глава региона рассказал, что «дубравная» практика заинтересовала министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.
- Он намерен посетить наш регион, чтобы ознакомиться с этим опытом для возможного тиражирования на территории всей страны, - сказал Азаров.
В обсуждении приняли участие члены правительства Самарской области и руководства девелоперской компании «Древо». Она выступила инвестором, который взял на себя обязательства по удовлетворению прав дольщиков.
- Вопросы обманутых дольщиков для нашего региона, к сожалению, остаются актуальными. Мы будем продолжать работ по разрешению этой проблемной ситуации. И никакие праздники, даже такие как Чемпионат мира по футболу на территории региона, от этой работы нас отвлекать не должны, - отметил Азаров. - «Дубрава» - это, пожалуй, самый проблемный объект на территории региона.
Он подчеркнул, что все мероприятия должны исполняться в рамках намеченных сроков и дорожных карт.
Генеральный директор «Древа» Евгений Чудаев рассказал, что проведены встречи с дольщиками. По его словам, подавляющее большинство из них дали принципиальное согласие с предложенным механизмом удовлетворения их прав: компания готова в виде компенсации предоставить дольщикам квартиры.
С 14 июня началось подписание предварительных договоров. Встречи проходят четыре раза в неделю и носят индивидуальный характер. На встречах проверяют достоверность документов, подтверждающих участие в финансировании объекта, а также подбирается компенсационная квартира. Эти условия и фиксируют в предварительном договоре. Чудаев сообщил, что состоялось 50-60 личных встреч.
Все предварительные договоры должны быть подписаны до конца августа. Так зафиксировано в дорожной карте по «Дубраве». Но как заявил Чудаев, компания планирует справиться с этой работой на месяц раньше.
По мнению Азарова, опыт, который приобретет область, реализуя этот проект, будет полезен и другим регионам.
- Сначала людям предоставляется жилье, а потом уж мы разбираемся со всем тяжелым наследием прошлых лет. Права людей не должны быть нарушены, - подчеркнул он.
Глава региона рассказал, что «дубравная» практика заинтересовала министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.
- Он намерен посетить наш регион, чтобы ознакомиться с этим опытом для возможного тиражирования на территории всей страны, - сказал Азаров.
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