Дорожных рабочих штрафуют за нарушение правил дорожного движения

Начальник отделения дорожной инспекции ГИБДД Самары Алексей Тулин сразу же указал на серьезные нарушения со стороны подрядчика:

- Во-первых, отсутствуют дорожные знаки предусмотренные схемой организации дорожного движения в месте производства работ. А в свою очередь установленные дорожные знаки стоят в нарушении требований ГОСТа. Второе – не полностью установлено ограждение места проведения работ. На том, которое есть, отсутствует дополнительное освещение.

По итогам проверки в отношении должностного лица, ответственного за проведение работ на пересечении Ставропольской и Алма-Атинской, составили протокол об административном правонарушении. Помимо этого, направили уведомление о привлечении к ответственности компании, которая ремонтирует вышеуказанный участок. Фирме грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, должностному лицу – от 20 до 30 тысяч рублей.- Эти меры позволят привести место ремонта в надлежащее состояние. Подрядчик должен сделать это в максимально короткий срок, - пояснил Алексей Тулин.Также он отметил, что сотрудники ГИБДД ежедневно выезжают к местам проведения работ, чтобы контролировать правильность организации дорожного движения. Недостатки фиксируются практически на всех ремонтируемых объектах.- В 2017 году на территории города Самара зарегистрировано 526 ДТП, в которых погибли и пострадали люди. Из них, в 17 происшествияхсопутствующим условием совершению ДТП явилось неправильное применение технических средств организации дорожного движения вместе производства дорожных работ. Основные претензии к производителям – отсутствие или неправильная установка дорожных знаков, отсутствие ограждений места производства работ, - прокомментировал начальник отделения дорожной инспекции ГИБДД Самары Алексей Тулин.О необходимости ремонта тепломагистрали в этом месте заявляли в администрации Самары. Из-за изношенных сетей, каждую зиму здесь происходили аварии, оставлявшие без горячей воды и тепла часть Кировского района. Плановую реконструкцию коммуникаций, которые эксплуатируются уже 40 лет, проводит "Предприятие тепловых сетей". Ход ремонта контролируют в мэрии Самары.- Перед началом реконструкции, по согласованию с ГИБДД, предприятию выдали разрешение на перекрытие автодороги. Сейчас подрядчик завершает проведение работ на проезжей части. По ряду причин сроки у них немного сдвинулись. Движение должны были открыть в понедельник. В данный момент рабочие укладывают верхний слой асфальта. Дорогу откроют к вечеру вторника, 26 июля, - пояснил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.