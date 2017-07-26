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Дорожных рабочих штрафуют за нарушение правил дорожного движения

Во вторник, 26 июля, сотрудники самарской ГИБДД выехали с проверкой на пересечение улиц Ставропольская и Алма-Атинская. Здесь, на проезжей части, "Предприятие тепловых сетей" проводит перекладку тепломагистрали. Целью визита инспекторов стал контроль за соблюдением правил организации дорожного движения во время ремонта.

Начальник отделения дорожной инспекции ГИБДД Самары Алексей Тулин сразу же указал на серьезные нарушения со стороны подрядчика:
- Во-первых, отсутствуют дорожные знаки предусмотренные схемой организации дорожного движения в месте производства работ. А в свою очередь установленные дорожные знаки стоят в нарушении требований ГОСТа. Второе – не полностью установлено ограждение места проведения работ. На том, которое есть, отсутствует дополнительное освещение.



















По итогам проверки в отношении должностного лица, ответственного за проведение работ на пересечении Ставропольской и Алма-Атинской, составили протокол об административном правонарушении. Помимо этого, направили уведомление о привлечении к ответственности компании, которая ремонтирует вышеуказанный участок. Фирме грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, должностному лицу – от 20 до 30 тысяч рублей.



















- Эти меры позволят привести место ремонта в надлежащее состояние. Подрядчик должен сделать это в максимально короткий срок, - пояснил Алексей Тулин.

Также он отметил, что сотрудники ГИБДД ежедневно выезжают к местам проведения работ, чтобы контролировать правильность организации дорожного движения. Недостатки фиксируются практически на всех ремонтируемых объектах.

- В 2017 году на территории города Самара зарегистрировано 526 ДТП, в которых погибли и пострадали люди. Из них, в 17 происшествиях
сопутствующим условием совершению ДТП явилось неправильное применение технических средств организации дорожного движения в
месте производства дорожных работ. Основные претензии к производителям – отсутствие или неправильная установка дорожных знаков, отсутствие ограждений места производства работ, - прокомментировал начальник отделения дорожной инспекции ГИБДД Самары Алексей Тулин.

О необходимости ремонта тепломагистрали в этом месте заявляли в администрации Самары. Из-за изношенных сетей, каждую зиму здесь происходили аварии, оставлявшие без горячей воды и тепла часть Кировского района. Плановую реконструкцию коммуникаций, которые эксплуатируются уже 40 лет, проводит "Предприятие тепловых сетей". Ход ремонта контролируют в мэрии Самары.



















- Перед началом реконструкции, по согласованию с ГИБДД, предприятию выдали разрешение на перекрытие автодороги. Сейчас подрядчик завершает проведение работ на проезжей части. По ряду причин сроки у них немного сдвинулись. Движение должны были открыть в понедельник. В данный момент рабочие укладывают верхний слой асфальта. Дорогу откроют к вечеру вторника, 26 июля, - пояснил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
 
Дата: 26 июля 2017 , 14:07
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Кирилл Ляхманов
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