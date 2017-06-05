Дорожников в Самаре начали штрафовать за грязь в местах перекладки асфальта

В Самаре на сегодняшний день перекладкой асфальта занимаются 11 подрядных организаций. Городская комиссия проводит проверки ремонтируемых участков.Основные замечания по итогам этих проверок: несоблюдение требований по бордюрам, толщине асфальта, ровности покрытия на тротуарах, нарушение технологических последовательностей проведения работ, просадка люков, отсутствие песчаного основания при укладке асфальта на проезжей части, отсутствие ограждений, настилов для безопасного прохода пешеходов, невывоз строительного мусора.Всего по вышеуказанным нарушениям выдано 36 предписаний. Лидерами по претензиям стали компании «XXI век» и «Стройсервис». Представителям организаций направили 13 и 11 предписаний об устранении нарушений соответственно.Помимо этого, в Самаре подрядчикам начали выписывать штрафы за неудовлетворительное состояние ремонтируемых участков. В Ленинском районе одну из компаний наказали на 20 тысяч рублей, в Самарском - две компании должны будут также выплатить по 20 тысяч рублей.