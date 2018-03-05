Дорогу в Ташкентском переулке отремонтируют картами
Работы проведут в этом году.
В Самаре планируют отремонтировать дорогу в Ташкентском переулке. Рабочие обновят участок улицы от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской, от проспекта Юных Пионеров до улицы Енисейской.
- Дорогу включили в предварительный план работ по ремонту картами свыше 100 погонных метров на 2018 год, - об этом сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии.
Кроме того, в ближайшее время планируется провести аварийно-ямочный ремонт в районе домов № 65 и 75.
В Самаре планируют отремонтировать дорогу в Ташкентском переулке. Рабочие обновят участок улицы от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской, от проспекта Юных Пионеров до улицы Енисейской.
- Дорогу включили в предварительный план работ по ремонту картами свыше 100 погонных метров на 2018 год, - об этом сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии.
Кроме того, в ближайшее время планируется провести аварийно-ямочный ремонт в районе домов № 65 и 75.
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