Дорогу на улице Чапаевской в Самаре предложили расширить до 4 полос

Такую инициативу депутаты Самарской губернской думы озвучили на заседании комитета по транспорту в четверг, 18 мая.



Депутаты губдумы предлагают расширить дорогу на улице Чапаевской на участке от Красноармейской до Венцека до 4 полос, например, за счет уменьшения территории газонов.



Присутствовавший на комитете заместитель главы города Самары Владимир Василенко пояснил, что этот вопрос нужно прорабатывать, изучать расположение коммуникаций на участке. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, по словам Владимира Василенко, для этого должно заказать проект по реконструкции улицы Чапаевской. К тому же на указанной депутатами территории растут 209 деревьев, которые для расширения дороги придется вырубать, а для этого нужно разрешение жителей.



Сегодня к Чемпионату мира по футболу 2018 года возможно выполнить лишь капитальный ремонт существующих двух полос дороги. Торги на эти работы уже провели, была выделена сумма в 94 миллиона рублей. Реконструкцию улицы Чапаевской с расширением до 4 полос реально выполнить не раньше 2019 года при наличии финансирования.