Дорогие выпускники. Сколько стоит собрать ребенка на выпускной

Итак, начнем с девушек. Самая важная часть образа – платье. Наиболее демократичные цены на вечерний наряд - в обычных магазинах. Например, в Lime платье обойдется в 3499 рублей, в Love Republic можно приобрести наряды от 4000 рублей, в Доме Моды Masha Goryacheva - от 6570 рублей. Конечно, есть и более дорогие варианты. В салоне свадебных и вечерних платьев JULIA большой выбор платьев от 7 000 до 20 000 рублей, в свадебном салоне «Каприз» платье стоит от 7900 рублей. Можно найти и шикарные варианты за 28 900 и 29 500 рублей. Платье можно сшить также на заказ, за работу возьмут от 7000 рублей, кроме того, нужно будет купить материал.Довольно приличное по качеству коктейльное или вечернее платье для девочки, начиная от 11 550 рублей, можно найти в интернет-магазинах. Главное, не оставлять этот вопрос на последний момент, ведь купленное через Интернет платье может не подойти, и если деньги были уплачены авансом с пластиковой карты, то процедура их возврата может занять больше недели.Те, кто не хочет тратить много денег ради того, чтобы сходить в платье всего один день, могут взять его в аренду. Например, в магазине Queen Dress можно найти варианты и за 1000 рублей.Неотъемлемой частью образа девушки являются туфли. Разброс цен на них в Самаре велик. Большой выбор недорогой обуви от 1500 рублей в Palatin и «Марафоне». Кожаные туфли в Respect стоят от 4800 рублей, в Paolo Conte, Calipso и Shpilka - от 5490 рублей. Если же хочется чего-то эксклюзивного и необычного, то можно зайти в такие магазины, как GUCCI, Tom Ford. Там можно найти варианты и за 98 000 рублей.Не стоит забывать и про аксессуары, которые завершают образ. Цены на женские клатчи начинаются от 2500 рублей. Бижутерию на любой вкус и цвет можно найти в таких магазинах, как Lady Collection, Diva, «Стрекоза», Salmanova.После выбора платья и всех сопутствующих аксессуаров важным пунктом является подбор прически и макияжа на выпускной. Для удобства макияж и прическу обычно делают в одном салоне. В Cosmotheca макияж стоит от 1000 рублей, прическа - от 1500 рублей, а в Chica women’s beauty club мэйк сделают за 1500 рублей. Цена на прическу в последнем салоне зависит от сложности: обычная укладка стоит от 1200 рублей, вечерняя прическа «Диско-дива» - 2500 рублей. В центре красоты и здоровья «Золотой век» цены уже выше: макияж - от 2200 рублей, прическа - от 3000 рублей. Можно также воспользоваться и услугами частных мастеров. В среднем цены на макияж начинаются от 1200 рублей, прическа - 2000 рублей.Итак, в среднем платье для девушки стоит 10 000 рублей, туфли – 5 000 рублей, клатч – 2500 рублей, прическа – 2000 рублей, макияж – 1200 рублей. Итого: 20 700 рублей.С мальчиками, все, конечно же, проще. Им не нужно делать прическу, макияж, а достаточно просто купить костюм, рубашку и туфли. Несомненно, первой составляющей образа юноши является костюм. В O'STIN брюки стоят от 2 000 рублей, пиджак – от 4 000 рублей, рубашка – от 1400 рублей. В Zara брюки обойдутся от 3 000 рублей, рубашка стоит от 2 000 рублей. В Henderson цены уже выше. Пиджак стоит от 20 000 рублей, брюки – от 5495 рублей, рубашка – 4000 рублей. В Karl Lagerfeld костюм стоит от 13750 рублей, но есть и за 47 100 рублей. Стоимость рубашки – от 10 000 рублей.Костюмы можно найти и в свадебных салонах. Например, огромный выбор – в «Доме свадьбы». Ценовой диапазон – от 7000 до 65 000 рублей.В данных магазинах обычно сразу же можно подобрать и аксессуары. Например, в Henderson бабочка стоит 1895 рублей, галстук – 2500 рублей. Бабочки можно сделать и на заказ: у частных мастеров цены начинаются от 400 рублей.Мужские туфли можно найти в Paolo Conte – от 5290 рублей, Ecco – от 6390 рублей - и многих других магазинах. Самые дешевые – в Palatin, «Марафоне», Kari (от 1500 рублей).