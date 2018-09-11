Дорога с нового моста через Волгу будет выходить на А-151 "Цивильск – Ульяновск" в районе поселка Тереньга
Общая протяженность трассы - 97 километров.
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» ранее рассмотрело концессионный проект Самарской области по строительству моста через Волгу в районе Климовки. Специалисты дали ему положительную оценку и направили в министерство транспорта РФ.
По проекту общая протяженность новой трассы составит 97 километров. Длина моста - примерно 3,8 километра. Как уточнили sgpress.ruв пресс-службе ведомства, строительство моста планируется в районе Тольятти с выходом у села Климовка и направлением к селу Шигоны. Дорога будет проходить в обход Тольятти, сел Климовка, Ягодное, Подстёпки, Выселки, Васильевка, Зелёновка, поселок Рассвет. После Климовки маршрут свяжет федеральные трассы М-5 «Урал» и А-151 Цивильск – Ульяновск в районе поселка Тереньга. Трасса будет I технической категории, то есть общегосударственного значения с интенсивностью движения 6 тысяч автомобилей в сутки.
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» ранее рассмотрело концессионный проект Самарской области по строительству моста через Волгу в районе Климовки. Специалисты дали ему положительную оценку и направили в министерство транспорта РФ.
По проекту общая протяженность новой трассы составит 97 километров. Длина моста - примерно 3,8 километра. Как уточнили sgpress.ruв пресс-службе ведомства, строительство моста планируется в районе Тольятти с выходом у села Климовка и направлением к селу Шигоны. Дорога будет проходить в обход Тольятти, сел Климовка, Ягодное, Подстёпки, Выселки, Васильевка, Зелёновка, поселок Рассвет. После Климовки маршрут свяжет федеральные трассы М-5 «Урал» и А-151 Цивильск – Ульяновск в районе поселка Тереньга. Трасса будет I технической категории, то есть общегосударственного значения с интенсивностью движения 6 тысяч автомобилей в сутки.
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Дорога с нового моста через Волгу будет выходить на А-151 "Цивильск – Ульяновск" в районе поселка Тереньга
Общая протяженность трассы - 97 километров.
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