Домашний матч "Крыльев Советов" с "Зенитом" станет самым посещаемым в сезоне

Игра станет самой посещаемой на "Металлурге" в сезоне-2016/2017. До этого больше всего зрителей собрал матч "Крыльев" с ЦСКА. На этот поединок, который состоялся в сентябре 2016 года, пришли посмотреть 11 тысяч зрителей. Тогда игра закончилась поражением хозяев со счетом 1:2.Матч "Крылья Советов" - "Зенит" начнется в субботу, 13 мая, в 17:00 по самарскому времени. Как сообщает пресс-служба самарского клуба, на "Металлурге" будут присутстовать около 1500 фанатов питерской команды.В их числе и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, который вместе со своими музыкантами даст концерт по окончании матча. Ожидается, что выступление продлится около 1,5 часов.На данный момент "Крылья Советов" занимают 14 строчку в турнирной таблице и продолжают бороться за право остаться в элите российского чемпионата по футболу. "Зенит" пока занимает третье место в премьер-лиге и претендует на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.