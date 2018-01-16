Дома возле Красноглинского шоссе закроют шумозащитными экранами
Как уточнили в областном минтрансе, это будет сделано в рамках двух аукционов по реконструкции Красноглинского шоссе на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Работы проведет ООО «Самаратрансстрой».
Известно, что в ходе реконструкции близлежащие дома ЭМО (эксплуатационно-монтажного отделения) закроют шумозащитными экранами, а саму территорию благоустроят и озеленят.
Известно, что в ходе реконструкции близлежащие дома ЭМО (эксплуатационно-монтажного отделения) закроют шумозащитными экранами, а саму территорию благоустроят и озеленят.
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