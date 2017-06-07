Дома у жителя Самары полицейские нашли 4 кг «синтетики»

Как говорится в сообщении прокуратуры Самарской области, вечером в субботу, 3 июня, у дома №9 по улице Ново-Вокзальной сотрудники полиции задержали молодого человека, у которого обнаружили 5 грамм синтетического наркотика.По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. При обыске дома у задержанного нашли еще 4 кг синтетики. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».Расследование продолжается.