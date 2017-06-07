Дома у жителя Самары полицейские нашли 4 кг «синтетики»
Обвиняемого в хранении наркотиков заключили под стражу. Такое решение вынес суд.
Как говорится в сообщении прокуратуры Самарской области, вечером в субботу, 3 июня, у дома №9 по улице Ново-Вокзальной сотрудники полиции задержали молодого человека, у которого обнаружили 5 грамм синтетического наркотика.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. При обыске дома у задержанного нашли еще 4 кг синтетики. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Расследование продолжается.
Как говорится в сообщении прокуратуры Самарской области, вечером в субботу, 3 июня, у дома №9 по улице Ново-Вокзальной сотрудники полиции задержали молодого человека, у которого обнаружили 5 грамм синтетического наркотика.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. При обыске дома у задержанного нашли еще 4 кг синтетики. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Расследование продолжается.
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7 июня 2017 , 12:08
СГ
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Lawyer13
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Lawyer13
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