Дом-музей Эльдара Рязанова откроется в середине декабря

Как сообщает пресс-служба городской администрации, о создании дома-музея выдающегося кинорежиссера впервые заговорили в прошлом году. Было решено, что музей откроется в доме на улице Фрунзе, 120, в котором Эльдар Александрович провел с семьей первые годы своей жизни.Вдова кинорежиссера Эмма Абайдуллина с радостью восприняла известие об открытии музея в честь мужа и выразила готовность принять участие в его обустройстве и наполнении экспонатами.Музей будет разбит на три зоны: мемориальную (ее составит сама квартира, в которой проживала семья Рязановых), интерактивную и выставочную. Концепция музея также предусматривает появление сувенирной лавки и «музея народной любви».Открытие музея запланировано на 11 декабря этого года и станет частью праздничных мероприятий, посвященных юбилею кинорежиссера.