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Дом-музей Эльдара Рязанова откроется в середине декабря

Об этом стало известно на совещании под председательством главы города Олега Фурсова. Оно было посвящено созданию в городе музея режиссера, Почетного гражданина Эльдара Рязанова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, о создании дома-музея выдающегося кинорежиссера впервые заговорили в прошлом году. Было решено, что музей откроется в доме на улице Фрунзе, 120, в котором Эльдар Александрович провел с семьей первые годы своей жизни.

Вдова кинорежиссера Эмма Абайдуллина с радостью восприняла известие об открытии музея в честь мужа и выразила готовность принять участие в его обустройстве и наполнении экспонатами.

Музей будет разбит на три зоны: мемориальную (ее составит сама квартира, в которой проживала семья Рязановых), интерактивную и выставочную. Концепция музея также предусматривает появление сувенирной лавки и «музея народной любви».

Открытие музея запланировано на 11 декабря этого года и станет частью праздничных мероприятий, посвященных юбилею кинорежиссера. 

Дата: 27 мая 2017 , 09:43
121
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба администрации Самары
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