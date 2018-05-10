Дом-«кукуруза» на Осипенко станет светло-серым
Здание начали перекрашивать к Чемпионату мира по футболу.
По сообщению регионального Фонда капремонта, дом на Осипенко, 32 перекрашивают в светло-серый цвет. На здании работают промышленные альпинисты. Раньше дом хотели покрасить в цвет Куркума 90 (светло-бежевый), но в 2017 году решение поменяли. Все изменения, по словам представителей Фонда капремонта, согласованы.
Также, как уточнили sgpress.ru, в этом доме заменят лифты. Подрядчик уже определен, сейчас закупаются кабины.
По сообщению регионального Фонда капремонта, дом на Осипенко, 32 перекрашивают в светло-серый цвет. На здании работают промышленные альпинисты. Раньше дом хотели покрасить в цвет Куркума 90 (светло-бежевый), но в 2017 году решение поменяли. Все изменения, по словам представителей Фонда капремонта, согласованы.
Также, как уточнили sgpress.ru, в этом доме заменят лифты. Подрядчик уже определен, сейчас закупаются кабины.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 мая 2018
45
10 мая 2018
185
10 мая 2018
364
10 мая 2018
144
10 мая 2018
167
10 мая 2018
157
10 мая 2018 , 17:45
45
Крупные предприниматели становятся успешными не столько из-за везения, сколько из-за успешно...
10 мая 2018 , 16:36
133
Их пытались провезти на двух машинах.
10 мая 2018 , 16:22
129
Он состоялся в среду, 9 мая, на площади Куйбышева.
10 мая 2018 , 15:46
185
Здание начали перекрашивать к Чемпионату мира по футболу.
10 мая 2018 , 15:18
165
На первом этапе реконструкции газон на нем заменят на синтетический.
10 мая 2018 , 12:39
364
В среду, 9 мая, заработали 11 каскадных и два сухих фонтана, без открытого бассейна.
10 мая 2018 , 12:33
144
Рабочие приступили к обновлению перил и настила на горе Стрельная.
10 мая 2018 , 12:16
167
В нашем городе пройдет полумарафон «ЗаБег». Поучаствовать в нем смогут все...
10 мая 2018 , 12:16
157
В этом году запланировано обработать площадь в 192,59 га.
10 мая 2018 , 11:36
226
Сейчас температура воздуха понизилась под влиянием гребня антициклона, сформировавшегося над...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
4589
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
3863
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
17 апреля 2018
3686
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
16 апреля 2018
3556
На поле стадиона уложили газон. Как это было
8 мая 2018
3050
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
2 мая 2018
3863
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1789
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
1883
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1313
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1285
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...