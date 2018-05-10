Дом-«кукуруза» на Осипенко станет светло-серым

По сообщению регионального Фонда капремонта, дом на Осипенко, 32 перекрашивают в светло-серый цвет. На здании работают промышленные альпинисты. Раньше дом хотели покрасить в цвет Куркума 90 (светло-бежевый), но в 2017 году решение поменяли. Все изменения, по словам представителей Фонда капремонта, согласованы.Также, как уточнили sgpress.ru, в этом доме заменят лифты. Подрядчик уже определен, сейчас закупаются кабины.