Должница по алиментам проведет 30 часов за благоустройством района

Жительница Приволжского района Самарской области не выплачивала своему ребенку положенные по закону алименты и накопила долг почти в 70 тысяч рублей.



Судебными приставами в рамках исполнительного производства на женщину был составлен административный протокол по факту неуплаты средств на содержание детей. Суд назначил гражданке наказание в виде 30 часов обязательных работ, которые она проведет за благоустройством родного района.



Если женщина и дальше продолжит уклоняться от выплаты алиментов своему ребенку, то ей грозит уголовная ответственность. Должница может лишиться свободы на срок до одного года.