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Должница по алиментам отработает 50 часов на благо города

Жительница Красноглинского района Самары несколько месяцев не выплачивала алименты своей дочери, оставшейся на попечении отца.

Женщина накопила долг перед ребенком в 35 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами в отношении должницы был составлен административный протокол по данному факту. Суд назначил женщине наказание в виде 50 часов обязательных работ. Теперь ей придется заниматься благоустройством родного района.

Если же гражданка и дальше продолжит уклоняться от своих родительских обязанностей, ей грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до одного года.

 
Дата: 15 февраля 2017 , 11:49
110
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: пресс-служба УФССП по Самарской области
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