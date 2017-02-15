Должница по алиментам отработает 50 часов на благо города

Женщина накопила долг перед ребенком в 35 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами в отношении должницы был составлен административный протокол по данному факту. Суд назначил женщине наказание в виде 50 часов обязательных работ. Теперь ей придется заниматься благоустройством родного района.Если же гражданка и дальше продолжит уклоняться от своих родительских обязанностей, ей грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до одного года.