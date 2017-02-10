Должник катался по поселку на арестованной Калине

Инцидент произошел в Кинель-Черкасском районе Самарской области.



Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении мужчины. Они описали и арестовали заложенный им автомобиль в пользу кредитной организации. Лада Калина была опечатана и оставлена на хранение должнику.



Однако через неделю судебный пристав увидела автомобиль на дороге, за рулем находился должник. Пристав на служебной машине погналась за нарушителем. Заметив преследование, он увеличил скорость и попытался скрыться. Должник хотел спрятать Калину в гараже, но не успел: его догнали приставы, которые помешали проезду машины.



Арестованный автомобиль был доставлен к отделу судебных приставов на эвакуаторе. Транспортное средство было передано взыскателю. Гражданин за нарушение законодательства об исполнительном производстве был привлечен к административной ответственности и оштрафован на тысячу рублей.