Долгая жизнь: почему быть донором крови полезно

О плюсах рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог регионального минздрава Елена Кудинова.- Донорство крови и ее компонентов - распространенное явление. Доказано, что оно помогает укрепить здоровье не только реципиенту, но и самому донору. По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, доноры живут на пять-восемь лет дольше среднестатистического человека. На это влияет сразу несколько факторов, - отметила трансфузиолог.По словам Кудиновой, при сдаче крови организм проходит своеобразную тренировку. Он приступает к активному восстановлению. Костный мозг начинает выработку новых красных кровяных телец - эритроцитов. Это клетки, которые доставляют кислород ко всем органам.Благодаря этому, говорит специалист, активные доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом. Усиливается работа иммунной системы, улучшается микроциркуляция крови, запускается обновление клеток, которое приостанавливает процессы старения.У мужчин, которые сдают кровь регулярно, снижается риск инфаркта и инсульта. Доноры легче переносят кровопотери и даже инфекционные заболевания. В целом сдача крови помогает адаптировать организм ко многим критическим ситуациям.Каждый визит на станцию переливания крови сопровождается бесплатным медицинским обследованием потенциального донора. Ведь к донорам предъявляют весьма строгие требования, им необходимо вести здоровый образ жизни. Так что они постоянно получают актуальную информацию о состоянии своего организма.Кстати, существует несколько мифов о том, что во время переливания можно получить серьезные заболевания. Этого боятся и сами доноры, и реципиенты.- Сдача крови сегодня - это безопасная процедура, - утверждает Кудинова. - На станциях переливания крови используют только одноразовые медицинские системы, которые стерильны, их вскрывают при доноре. Поэтому, вопреки распространеннымстрахам, шанса чемлибо заразиться нет.Кроме всего перечисленного существует еще один плюс. Это моральное удовлетворение от того, что донор помог тяжелобольному человеку. Для многих это дополнительное подтверждение собственной значимости и полезности. Донор может с уверенностью сказать, что он реально помогает ближним своим.В 1832 году в России состоялось первое переливание крови. Врачи в Санкт-Петербурге использовали кровь мужа для переливания жене во время родов. Женщину спасли. Операцию провел акушер Андрей Вольф. Во время Великой Отечественной войны в стране было около 5,5 млн доноров. Действующая армия получила свыше 1,7 млн литров консервированной крови.