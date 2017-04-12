Долг в 20 млн рублей сотрудникам самарского ООО планируют вернуть к августу

По данным на 13 марта текущего года сумма задолженности по заработной плате перед 323 сотрудниками предприятия составляла 19,9 млн рублей. По сообщению пресс-службы Уполномоченного, в адрес региональной службы судебных приставов поступила информация о том, что руководство предприятия утвердило график погашения задолженности по заработной плате. Согласно ему, все долги будут выплачены до августа текущего года.