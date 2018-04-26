Добровольцы о поиске пропавших людей
В марте этого года в Самаре появилась автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей». Она разместилась на базе центра медицины катастроф и скорой помощи - на улице Запорожской, 26. Присутствовавший на открытии врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что это первый в стране региональный центр по обучению добровольцев.
- Я благодарен региональному правительству за поддержку, которая оказывается нашему движению, - говорит руководитель новой организации Владимир Рябов. - Наша задача - получать информацию по пропавшим на территории области, координировать работу всех служб, сотрудничать с некоммерческими поисковыми отрядами и обучать добровольцев.
Сейчас в Самарской области примерно 30 тысяч волонтеров занимаются поиском пропавших людей. Однако, по словам Рябова, учитывая размер Самарской области, даже такого количества добровольцев недостаточно. Больше всего активистов проживают в столице губернии. Многие входят в некоммерческое объединение «Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Добровольцы принимают заявки на поиск в городской черте, в сельских районах, в лесу. Занимаются они этой работой безвозмездно.
«СГ» решила подробнее узнать, как энтузиастам помогают стать по-настоящему эффективными поисковиками.
Добровольцы имеют право официально помогать полиции в поиске пропавших. Единственное ограничение: волонтеру должно исполниться 18 лет.
Сотрудники МВД обязаны сразу принимать заявление о пропаже человека. Рассказы про то, что надо ждать три дня, - мифы. Проблема в том, что в силу загруженности полицейских отработка таких обращений может быть не столь быстрой, как рассчитывают родственники пропавших. Так что помощь добровольцев приходится очень кстати.
- Чем быстрее мы приступим к поиску человека, тем больше шансов найти его целым и невредимым. Для пожилого человека с хроническими заболеваниями или ребенка с особенностями развития даже несколько часов имеют значение, - утверждает Рябов.
Для новичков запланированы лекции, занятия по учебному поиску, мастер-классы по оказанию первой помощи. Организаторы стараются делать занятия максимально продуктивными и нескучными. Во главе угла - практические навыки, которые пригодятся на первом же «боевом» задании. 14 апреля в центре прошло дебютное занятие для активистов из Самары, Тольятти и муниципальных районов.
Как говорят бывалые поисковики, главная задача добровольца - даже не спасти пострадавшего, а не создать новых проблем. Отправляясь на задание, он должен позаботиться об удобной одежде и обуви, взять с собой запас провизии и воды, а также походную аптечку. При этом волонтеру следует трезво оценивать свои физические возможности.
- Волонтеры - не супермены, преодолевающие препятствия, как в кино. Если здоровье слабое, не надо отправляться в пятикилометровый марш-бросок в лесу, - «приземляет» новичков руководитель центра. - Больше пользы вы принесете, если расклеите объявления, опросите людей, займетесь мониторингом в интернете. Зачастую этого достаточно, чтобы найти человека.
Нет смысла тайно проникать на строительные площадки и другие объекты. Лучше договориться с охраной. Есть вероятность, что записи с камер видеонаблюдения позволят быстро решить вопрос.
Поквартирные обходы полагается проводить вместе с сотрудником полиции. Жители больше доверяют человеку в погонах. К тому же так безопаснее для самих добровольцев. Ведь мало ли на кого можно набрести даже в поисках возможных очевидцев.
В городской черте важно взаимодействовать с руководителями торговых центров, транспортных организаций, социальных учреждений и т. д. В планах центра - соглашение о сотрудничестве с Трамвайно-троллейбусным управлением Самары. Хотят размещать ориентировки в общественном транспорте.
Поиск в лесу требует особых умений. Нужно уметь пользоваться навигацией, компасом, картами. Не забыть фонарь и другие необходимые вещи. Следует учитывать особенности мест, где пропал человек. Например, в Самарской области встреча с ядовитой змеей - редкость, тогда как защиту от клещей и мошкары специалисты советуют продумывать очень тщательно.
Особое значение имеет наличие личного автотранспорта.
- Довольно часто приходится объезжать территории на машине. Мера результативная, - говорит участник отряда «Лиза Алерт» Дмитрий Лоторев.
На майские праздники центр поиска запланировал первые учения в лесном массиве.
Подать заявку о пропаже человека в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» можно по телефону горячей линии 8-800-700-54-52. Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/la_samara.
Полицейские и волонтеры о поиске пропавших без вести.
Полицейские и волонтеры о поиске пропавших без вести.
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