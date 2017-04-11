До старта ремонта Южного моста осталось чуть больше суток
Работы начнутся в ночь на 12 апреля. Ремонт затронет весь мостовой комплекс - промежуток от улицы Промышленности до переходных плит Южного моста. Завершить его планируется в конце октября за счет круглосуточной работы и повышенного числа специалистов.
Cтроители сначала приведут в порядок верхнюю часть сооружения - полностью заменят дорожное покрытие и отремонтируют деформационные швы. Внизу в свою очередь будет произведен капитальный ремонт опор, которые максимально защитят от влаги и прочих природных факторов. Путепровод "Аврора" будет обновляться в том же ключе.
- В итоге мы обеспечим свободный проезд для транспорта. Неровностей и ям не останется. Увеличится пропускная способность маршрута, - рассказал sgpress.ru представитель компании-подрядчика Роман Кокошников.
Ремонт повлечет за собой перемены в организации движения транспорта. На время работ попеременно закроют половину Южного моста и половину путепровода «Аврора» по всей длине. Движение организуют по одной полосе в город и в обратном направлении. По техническим причинам грузоподъемность путепровода придется ограничить до 3,5 тонн, поэтому грузовики и автобусы пускать по нему не будут.
Заместитель руководителя департамента транспорта Олег Яхин напомнил, что пассажирские перевозки из Куйбышевского района до путепровода «Аврора» будут осуществляться по маршрутам общественного транспорта с конечной остановкой около завода «Мягкая кровля» (поселок Толевый). Пассажиры, которым необходимо двигаться дальше, смогут пройти пешком до улицы Промышленности, откуда смогут продолжить поездку по уже купленному билету до автостанции «Аврора» или Центрального автовокзала.
- Мы проверили эту схему. Пеший переход в спокойном темпе занимает 6-8 минут. Транспорт жителям будет предоставлен в полном объеме, - сообщил Олег Яхин.
Сегодня прилегающую к мосту территорию рядом с заводом «Мягкая кровля» готовят к наплыву пешеходов. Проводится сбор мусора. В ближайшее время завершится двусторонний ямочный ремонт и установка дополнительных урн. По словам директора муниципального предприятия «Благоустройство» Алексея Власова, на весь период работ здесь организуют круглосуточную уборку.
Cтроители сначала приведут в порядок верхнюю часть сооружения - полностью заменят дорожное покрытие и отремонтируют деформационные швы. Внизу в свою очередь будет произведен капитальный ремонт опор, которые максимально защитят от влаги и прочих природных факторов. Путепровод "Аврора" будет обновляться в том же ключе.
- В итоге мы обеспечим свободный проезд для транспорта. Неровностей и ям не останется. Увеличится пропускная способность маршрута, - рассказал sgpress.ru представитель компании-подрядчика Роман Кокошников.
Ремонт повлечет за собой перемены в организации движения транспорта. На время работ попеременно закроют половину Южного моста и половину путепровода «Аврора» по всей длине. Движение организуют по одной полосе в город и в обратном направлении. По техническим причинам грузоподъемность путепровода придется ограничить до 3,5 тонн, поэтому грузовики и автобусы пускать по нему не будут.
Заместитель руководителя департамента транспорта Олег Яхин напомнил, что пассажирские перевозки из Куйбышевского района до путепровода «Аврора» будут осуществляться по маршрутам общественного транспорта с конечной остановкой около завода «Мягкая кровля» (поселок Толевый). Пассажиры, которым необходимо двигаться дальше, смогут пройти пешком до улицы Промышленности, откуда смогут продолжить поездку по уже купленному билету до автостанции «Аврора» или Центрального автовокзала.
- Мы проверили эту схему. Пеший переход в спокойном темпе занимает 6-8 минут. Транспорт жителям будет предоставлен в полном объеме, - сообщил Олег Яхин.
Сегодня прилегающую к мосту территорию рядом с заводом «Мягкая кровля» готовят к наплыву пешеходов. Проводится сбор мусора. В ближайшее время завершится двусторонний ямочный ремонт и установка дополнительных урн. По словам директора муниципального предприятия «Благоустройство» Алексея Власова, на весь период работ здесь организуют круглосуточную уборку.
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