До старта молодежного форума «iВолга» осталось пять дней
Он пройдет с 14 по 24 июня в Самарской области на площадке рядом с Мастрюковскими озерами.
Молодежный форум «iВолга-2017» в этом году соберет свыше 2 000 участников из регионов Приволжского федерального округа, участников из других округов и иностранных гостей из 19 стран мира. Как и в прошлом году на форуме предусмотрены 10 тренинговых смен: федеральная смена «Инновации и техническое творчество», «Культурный БУМ», «Малая родина - большие возможности», «МедиаВолна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика», «Спортивная молодежь - здоровая нация», «Ты – предприниматель», в том числе международная смена «iВолга Global».
На пятом юбилейном форуме «iВолга-2017» с участниками встретятся более 50 известных почетных гостей из различных сфер деятельности – политики, экономики, здравоохранения, журналистики и культуры. Например, ребята смогут пообщаться с директором департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой и ведущей программы «Прогнозы» на телеканале «Звезда» Вероникой Крашенинниковой.
Для ребят также оборудованы скалодромный парк, водно-туристический блок, площадка по практической стрельбе, футбольное и волейбольное поле. Запустят свою работу интеллектуальные и танцевальные площадки, театральный шатер, творческие мастерские. Ожидается выступление популярных музыкальных групп.
Одной из ключевых тематических линий форума станет тема экологии. В частности, во время форума пройдет окружной экологический фестиваль «Экофест».
Кроме того, состоится серия мастер-классов и соревнования по парашютному спорту, пройдет фестиваль ГТО. 22 июня, в День памяти и скорби, участники «iВолги» проведут телемост с Брестской крепостью.
Не останется без внимания и тема Чемпионата Мира по футболу-2018. Планируется проведение прямых трансляций матчей Кубка Конфедераций в группе А, будет организована уникальная выставка, посвященная предстоящему спортивному событию.
Ярким и запоминающимся обещает стать День кубка конфедерации с участием Послов-2018. Одно из ключевых событий этого дня – товарищеский матч между делегациями городов ПФО, принимающих Чемпионат, - Казань, Саранск, Самара, Нижний Новгород. В завершении форума пройдет День молодежи, в рамках которого будет организована выставка-ярмарка изделий ручной работы, состоится Молодежный совет ПФО.
Лучшие из ребят получат грантовую поддержку. Грантовый фонд «iВолга-2017» составит 8 млн рублей.
Молодежный форум «iВолга-2017» в этом году соберет свыше 2 000 участников из регионов Приволжского федерального округа, участников из других округов и иностранных гостей из 19 стран мира. Как и в прошлом году на форуме предусмотрены 10 тренинговых смен: федеральная смена «Инновации и техническое творчество», «Культурный БУМ», «Малая родина - большие возможности», «МедиаВолна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика», «Спортивная молодежь - здоровая нация», «Ты – предприниматель», в том числе международная смена «iВолга Global».
На пятом юбилейном форуме «iВолга-2017» с участниками встретятся более 50 известных почетных гостей из различных сфер деятельности – политики, экономики, здравоохранения, журналистики и культуры. Например, ребята смогут пообщаться с директором департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой и ведущей программы «Прогнозы» на телеканале «Звезда» Вероникой Крашенинниковой.
Для ребят также оборудованы скалодромный парк, водно-туристический блок, площадка по практической стрельбе, футбольное и волейбольное поле. Запустят свою работу интеллектуальные и танцевальные площадки, театральный шатер, творческие мастерские. Ожидается выступление популярных музыкальных групп.
Одной из ключевых тематических линий форума станет тема экологии. В частности, во время форума пройдет окружной экологический фестиваль «Экофест».
Кроме того, состоится серия мастер-классов и соревнования по парашютному спорту, пройдет фестиваль ГТО. 22 июня, в День памяти и скорби, участники «iВолги» проведут телемост с Брестской крепостью.
Не останется без внимания и тема Чемпионата Мира по футболу-2018. Планируется проведение прямых трансляций матчей Кубка Конфедераций в группе А, будет организована уникальная выставка, посвященная предстоящему спортивному событию.
Ярким и запоминающимся обещает стать День кубка конфедерации с участием Послов-2018. Одно из ключевых событий этого дня – товарищеский матч между делегациями городов ПФО, принимающих Чемпионат, - Казань, Саранск, Самара, Нижний Новгород. В завершении форума пройдет День молодежи, в рамках которого будет организована выставка-ярмарка изделий ручной работы, состоится Молодежный совет ПФО.
Лучшие из ребят получат грантовую поддержку. Грантовый фонд «iВолга-2017» составит 8 млн рублей.
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