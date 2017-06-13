До старта «iВолги» остался один день
Пятый юбилейный Молодёжный форум ПФО «iВолга-2017» стартует в среду, 14 июня, на площадке Фестивальной поляны (Мастрюковские озера) и продлится до субботы, 24 июня.
В этом году «iВолгу» посетят свыше 50 деятелей в сфере политики, экономики и журналистики. Кроме того, одной из ключевых тематических линий форума станет тема экологии.
Как ранее писал sgpress.ru, в этом году форум соберет свыше 2000 участников из регионов ПФО, а также участников из других округов в рамках федеральной смены «Инновации и техническое творчество» и иностранных гостей из 19 стран мира.
На пятом юбилейном форуме «iВолга-2017» свои встречи с участниками проведут более 50 известных людей из различных сфер деятельности - политики, экономики, здравоохранения, журналистики и культуры. Участники форума смогут пообщаться с директором департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой, советником МИА «Россия сегодня» и ведущей программы «Прогнозы» на телеканале «Звезда» Вероникой Крашенинниковой, министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.
Во время форума пройдут окружной экологический фестиваль «Экофест», окружной фестиваль танцев, Спартакиада, турнир по управленческим поединкам и парламентским дебатам, фестиваль ГТО, День науки, День спорта и здоровья, День трудоустройства молодежи, в рамках которого запланирована деловая игра «Карьера: старт!» с участием представителей крупнейших предприятий региона. Также состоится серия мастер-классов и соревнования по парашютному спорту. Особым станет 22 июня - День памяти и скорби. По традиции участники «iВолги» проведут телемост с Брестской крепостью, а на площадке форума пройдёт историческая реконструкция времен Великой Отечественной войны. Помимо этого, на «iВолге-2017» будет представлена тема Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. В частности, планируется проведение прямых трансляций матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 в группе А, будет организована уникальная выставка, посвященная предстоящему спортивному событию мирового масштаба. Ярким и запоминающимся обещает стать День Кубка Конфедерации с участием послов Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Призовой фонд форума, сформированный из средств Фонда содействия развитию гражданского общества в ПФО, составит 8 млн рублей.
В этом году «iВолгу» посетят свыше 50 деятелей в сфере политики, экономики и журналистики. Кроме того, одной из ключевых тематических линий форума станет тема экологии.
Как ранее писал sgpress.ru, в этом году форум соберет свыше 2000 участников из регионов ПФО, а также участников из других округов в рамках федеральной смены «Инновации и техническое творчество» и иностранных гостей из 19 стран мира.
На пятом юбилейном форуме «iВолга-2017» свои встречи с участниками проведут более 50 известных людей из различных сфер деятельности - политики, экономики, здравоохранения, журналистики и культуры. Участники форума смогут пообщаться с директором департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой, советником МИА «Россия сегодня» и ведущей программы «Прогнозы» на телеканале «Звезда» Вероникой Крашенинниковой, министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.
Во время форума пройдут окружной экологический фестиваль «Экофест», окружной фестиваль танцев, Спартакиада, турнир по управленческим поединкам и парламентским дебатам, фестиваль ГТО, День науки, День спорта и здоровья, День трудоустройства молодежи, в рамках которого запланирована деловая игра «Карьера: старт!» с участием представителей крупнейших предприятий региона. Также состоится серия мастер-классов и соревнования по парашютному спорту. Особым станет 22 июня - День памяти и скорби. По традиции участники «iВолги» проведут телемост с Брестской крепостью, а на площадке форума пройдёт историческая реконструкция времен Великой Отечественной войны. Помимо этого, на «iВолге-2017» будет представлена тема Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. В частности, планируется проведение прямых трансляций матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 в группе А, будет организована уникальная выставка, посвященная предстоящему спортивному событию мирового масштаба. Ярким и запоминающимся обещает стать День Кубка Конфедерации с участием послов Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Призовой фонд форума, сформированный из средств Фонда содействия развитию гражданского общества в ПФО, составит 8 млн рублей.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 июня 2017
75
13 июня 2017
94
13 июня 2017
153
13 июня 2017
123
13 июня 2017
133
13 июня 2017
156
13 июня 2017
212
13 июня 2017 , 21:17
75
В среду, 14 июня, ровно за год до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ™...
13 июня 2017 , 20:21
94
Он состоится 1 июля с 9.00 до 17.00 в парке Гагарина.
13 июня 2017 , 19:44
108
Во вторник, 13 июня, Самарская городская дума приняла изменения в бюджет Самары на 2017 год и...
13 июня 2017 , 19:37
103
В Самарской области начинающий водитель на «десятке» столкнулся с «семеркой». Погиб 62-летний мужчина
ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 12 июня, в 13:05 на 62 км трассы...
13 июня 2017 , 18:37
153
Памятный мемориал - кованая скамья в честь умершего лидера российской хоррор-панк группы...
13 июня 2017 , 17:27
123
Пятый юбилейный Молодёжный форум ПФО «iВолга-2017» стартует в среду, 14 июня, на...
13 июня 2017 , 17:01
133
Начинается второй этап плановых перекладок системы теплоснабжения города.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
7684
1
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
7535
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5716
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
2 июня 2017
3307
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
19 мая 2017
1040
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
882
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1014
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
981
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...