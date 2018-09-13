До середины декабря перекроют несколько улиц в старой части города

С 06.00 14 сентября до 24.00 15 декабря ограничат движение транспорта по нескольким участкам:- по Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Комсомольской;- по Комсомольской от Молодогвардейской до дома № 74 по Комсомольской;- одну сторону улицы Комсомольской в границах пересечения с Чапаевской;- по Чапаевской от Комсомольской до Фрунзе.Администрация города просит автомобилистов заранее планировать маршрут следования.